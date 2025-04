Heil: Cup-Titel „würde der Verein nie vergessen“

Hartberg-Kapitän Jürgen Heil steht vor seinem Karriere-Highlight. Der 28-Jährige, der seit knapp zehn Jahren für die Steirer spielt, kann am Donnerstag im ÖFB-Cup-Finale gegen den Wolfsberger AC seinen ersten Titel im Profi-Fußball holen. Im Podcast DAB | Der Audiobeweis spricht der Verteidiger über das Endspiel in Klagenfurt.

„Die Vorfreude ist extrem groß. Man merkt schon seit einiger Zeit, dass wir uns auf das Spiel extrem freuen. Seitdem wir wissen, dass es in der Liga gut ausschaut, ist der Fokus eigentlich auf dem Cup-Finale, sagt Heil, der seine Vorfreude nicht verstecken kann: „Für mich ist es ja auch das erste Cup-Finale. Ich bin ja nicht so ein alter Haudegen, der sagt, ich bin jedes Jahr im Cup-Finale, es ist für mich natürlich auch etwas besonderes. Das Kribbeln merkt man schon bei jedem.“

Heil schaffte mit Hartberg den Durchmarsch aus der Regionalliga in die höchste Spielklasse, mittlerweile spielt der TSV seine siebente Saison in der ADMIRAL Bundesliga. „Der Aufstieg in die Bundesliga war etwas unglaubliches für diesen Verein. Aber das ist auch schon wieder sieben Jahre her. Aber das wäre was (Cup-Titel, Anm.), wo ich sagen würde: Das würde der Verein nie vergessen. Aber dann ist auch was da, was für die Zukunft sehr entscheidend sein könnte“, ordnet Heil den Stellenwert eines möglichen Cup-Titels ein.

DAB | Der Audiobeweis #256 mit Jürgen Heil

Artikelbild: GEPA