Diskus-Vize-Europameister Lukas Weißhaidinger hat am Mittwochabend mit der starken Weite von 66,11 m den Sieg bei den Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt geholt.

Der 34-jährige Oberösterreicher gewann das Continental-Tour-Silber-Meeting bei Windböen bis zu 70 km/h vor dem Tschechen Michal Forejt (60,24). Mit Magdalena Lindner über 100 m in 11,06 Sek. (windunterstützt +3,7 m pro Sekunde) und Lisa Gruber im Stabhochsprung (4,00 m) gab es zwei weitere österreichische Siege.

Weißhaidinger: „Bedingungen sehr fordernd“

„Die Bedingungen waren sehr fordernd. Aber in Eisenstadt kann mich nichts erschüttern“, sagte Weißhaidinger nach seinem bereits sechsten Sieg im Burgenland. „Alle meine Versuche waren technisch einwandfrei. Die Siegesweite von 66,11 m ist bei diesen Bedingungen sehr hoch zu bewerten, das taugt mir natürlich.“ In drei Wochen stehen für Weißhaidinger in Innsbruck die Staatsmeisterschaften am Programm, ehe am 11. (Qualifikation) und 13. August (Finale) bei der EM in Birmingham das Saisonhighlight wartet.

Jacobs läuft bei Rückenwind zu 100-Meter-Fabelzeit

Für das internationale Highlight sorgte Doppel-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs (ITA), der über 100 m 9,67 Sek. lief, allerdings mit Rückenwind von 4,1 m/Sek. und daher nicht offiziell anerkannt. Schneller war nur Superstar Usain Bolt bei seinem (regulären) Weltrekord von 9,58 Sek. 2009 in Berlin.