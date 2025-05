Heimsieg gegen Winnipeg: St. Louis erkämpft Spiel sieben

Die St. Louis Blues haben sich am Freitag im einzigen Playoff-Match der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein Entscheidungsspiel erkämpft.

Die Hausherren besiegten die Winnipeg Jets mit 5:2 und stellten damit in der „best of seven“-Serie der Western Conference auf 3:3. In der Nacht auf Montag (MESZ) haben die Jets die Chance, vor eigenem Publikum den Aufstieg in die 2. Playoff-Runde zu fixieren.

Die Entscheidung fiel im zweiten Drittel. Die Blues erzielten innerhalb von 5:23 Minuten vier Tore und gingen mit 5:1 in Führung, nachdem die Jets in der 26. Minute in Überzahl zum 1:1 hatten ausgleichen können. Die Blues hätten wohl auch das entscheidende Match gern auf eigenem Eis gespielt, haben sie doch seit 23. Februar eine ausgezeichnete 15:0-Siegesserie zu Hause zu Buche stehen.

NHL-Ergebnis von Freitag – Playoff, 1. Runde:

Western Conference

St. Louis Blues – Winnipeg Jets 5:2 – Stand in Serie: 3:3

(APA)

Bild: Imago