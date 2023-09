Heimvorteil für Österreich im EM-Finale gegen Finnland

Auf dem Weg zum historischen ersten EM-Titel hat Österreichs American-Football-Nationalteam im Finale Heimvorteil. Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer empfängt am 28. Oktober im Kampf um Gold in der NV Arena in St. Pölten. Das teilte der Verband AFBÖ am Montagvormittag mit. Damit findet zum zweiten Mal in Österreich ein Football-EM-Endspiel in Österreich statt, 2014 hatte Rot-weiß-rot hauchdünn gegen Deutschland im Wiener Happel-Stadion verloren.

„Ich freue mich riesig, dass unser Nationalteam die Chance hat, vor heimischem Publikum Geschichte zu schreiben“, erklärte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck in einer Aussendung. Der heimische Verband hatte sich intensiv um die Austragung bemüht. „Alle brennen natürlich jetzt darauf, sich die höchste europäische Footballkrone aufzusetzen. Und das am Samstag nach dem Nationalfeiertag – wobei ich davon ausgehe, dass unser Publikum an diesem Tag nicht sehr ’neutral‘ sein wird.“

Österreich hatte im Halbfinale in Innsbruck im August Titelverteidiger Italien entthront. Nun steht noch der europäische Rekordchampion Finnland (fünf EM-Titel), der Schweden eliminierte, dem erfolgreichen Abschluss der Mission Gold im Weg.

(APPA) / Bild: GEPA