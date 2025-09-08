Heindl-Doppelpack: Österreich-U21 gewinnt knapp gegen Belarus

Österreichs U21-Nationalteam startet mit einem turbulenten 3:2-Sieg gegen Belarus in die EM-Qualifikation.

Perchtold vertraute im zentralgeorgischen Gori – Belarus darf seine Heimspiele aufgrund der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht daheim bestreiten – unter anderem auf die vom A-Team zur U21 gestoßenen Samson Baidoo und Nikolaus Wurmbrand.

Bei der Partie ging Österreich durch einen kuriosen, wie effizienten Doppelschlag von David Heindl in Führung: Innerhalb von zwei Minuten (20., 22.) traf der Bayern-II-Legionär jeweils nach einer Corner-Vorlage von David Puczka per Kopf. Österreich schien auf Erfolgskurs, in der 25. Minute folgte jedoch der überraschende Anschlusstreffer durch Ruslan Myalkovskiy.

Puczka mit ÖFB-U21-Siegestreffer per Elfmeter

Der im Nachwuchs von Juventus Turin spielende Außenverteidiger Puczka vergab kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Möglichkeit, ehe die Partie nach Seitenwechsel denkbar schlecht für die Österreicher startete. Kurz nach Wiederanpfiff glich Belarus sogar in Person von Kirill Tsepenkov (46.) per Weitschuss aus.

Das ÖFB-Team ging nochmals per Elfmeter von Puczka (52.) in Führung. Nach Foul an Moritz Wels verwertete Puczka vom Punkt. Trotz der späten Druckphase der Gastgeber sollte der knappe rot-weiß-rote Vorsprung diesmal halten. Belarus wollte den neuerlichen Ausgleich danach erzwingen, Torhüter Lukas Jungwirth war gefordert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Die nächsten Spiele Österreichs finden gegen Dänemark (10. Oktober) und Wales (14. Oktober) statt. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite sind fix bei EM 2027 in Albanien und Serbien, die weiteren Gruppenzweiten spielen im Playoff um vier weitere EM-Tickets.

Belarus – Österreich 2:3 (1:2). Gori/Georgien. Tore: Mijalkowski (25.), Zepenkow (46.) bzw. Heindl (20., 22.), Puczka (52./Elfmeter)

Österreich: Jungwirth – Puczka, Baidoo, Heindl, Trummer – Adewumi (89. Kiedl), Mayer (73. Bajlicz), Sattlberger, Wurmbrand (73. Pazourek) – Dursun (73. Jano), Wels (54. Kameri)

Weiteres Spiel: Wales – Dänemark (20.30 Uhr)

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.