„Herausragend“: Klopp lobt Liverpool-Leistung

Ein, zwei, drei, vier, fünf Mal ließ Jürgen Klopp seine Siegesfaust nach vorne schnellen, die Liverpooler Fans gerieten in Ekstase. Die Anfield Road bebte nach dem 4:1 (2:0) gegen den FC Chelsea – und Klopp schwärmte regelrecht angesichts der „herausragenden“ Leistung seiner Mannschaft.

„Dieses Team ist voller Freude, voller Spannung und all diesen Dingen – das ist wirklich cool“, sagte der deutsche Teammanager, nachdem er mit seine Mannschaft den Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf fünf Punkte ausgebaut hatte: „Ich liebe so ziemlich alles an dem Team. Das Beste ist, dass es viel Talent gibt und wir es zusammenbringen. Wir haben viel Potenzial und vermischen es mit Einstellung, und das macht Qualität aus.“

Diogo Jota (23.) und Conor Bradley (39.) mit seinem ersten Tor für die Liverpool-Profis sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Zudem traf Darwin Nunez (45.+2) per Foulelfmeter nur den rechten Pfosten – Klopp mochte schon vor der Ausführung gar nicht hinsehen. Nach dem Seitenwechsel machte der frühere Salzburger Dominik Szoboszlai (65.) alles klar. Nach Chelseas Anschlusstreffer durch Christopher Nkunku (71.) stellte Luiz Diaz (79.) den alten Abstand wieder her.

„Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, denn wir hatten Probleme, haben sie überwunden und hatten viele gute Momente“, sagte Klopp. Mit 51 Punkten liegt sein Team nach 22 Spielen auf Rang eins. Fünf Punkte hinter Liverpool lauert Titelverteidiger Manchester City, der beim Comeback von Stürmer Erling Haaland mühelos mit 3:1 (2:0) gegen den abstiegsbedrohten FC Burnley gewann. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat allerdings eine Partie weniger absolviert. Der FC Arsenal ist Dritter (46).

