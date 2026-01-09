Herren-Riesentorlauf in Adelboden: Die Startliste im Überblick

Mit Adelboden wartet einer der großen Klassiker im alpinen Ski-Winter. Die stimmungsvollen Rennen am Chuenisbärgli zählen zu den schwierigsten im Weltcup, erneut werden 40.000 Fans erwartet. Am Samstag geht der Riesentorlauf der Herren über die Bühne. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr.

Den Anfang macht der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen mit Startnummer 1. Stefan Brennsteiner (5) und Marco Schwarz (6) gehen direkt nacheinander auf die Piste. Nach Schwarz steigt Topfavorit Marco Odermatt (7) ins Renngeschehen ein. Wenig später folgt ein weiterer rot-weiß-roter Doppelpack mit Raphael Haaser (16) und Patrick Feurstein (17).

Bild: GEPA