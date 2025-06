Herwig Straka hofft auf raschen Bau der Mehrzweckarena

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für sein Herzensprojekt, die Errichtung einer modernen Mehrzweckarena im Prater, einen profilierten Unterstützer gewonnen. Herwig Straka, unter anderem Organisator des Tennisturniers in der Wiener Stadthalle, bringt sich auf Anregung des ÖFB in diese Thematik ein und findet eine baldige Umsetzung des Projekts sinnvoll. Gleichzeitig weiß Straka aber auch, dass noch einige Hürden zu überwinden sind, wie er der APA sagte.

Seit längerer Zeit mischt Straka in dieser Angelegenheit mit, wichtigste Kontaktperson neben Rangnick ist ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Der Sportmanager war auch bei Gesprächen mit der Stadt Wien dabei, für die Zurückhaltung der Stadt bei diesem Projekt hat er durchaus Verständnis. Trotzdem hält Straka nichts davon, die Errichtung einer Mehrzweckarena auf die lange Bank zu schieben.

Der neue ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll erklärte zuletzt, man habe das Stadionvorhaben weiter auf der Agenda, müsse aber in Zeiten von Sparpaketen geduldig sein, weil ein Projekt dieser Größenordnung nicht ohne öffentliche Gelder zu stemmen sei. Straka meinte dazu: „Jetzt zu sagen, es ist gerade kein Geld da – das wird in zwei Jahren nicht besser sein. Es ist immer eine Frage der Schwerpunktsetzung. Es gibt Budgets, die aus guten Gründen nicht gekürzt wurden, und es macht generell auch Sinn, Investitionen aus guten Gründen zu tätigen.“

Eventarena in Planung? Pröll gibt Update

Straka würde nicht als Investor tätig werden

Er selbst würde nicht als Investor auftreten, betonte Straka. „Ich habe keine offizielle Funktion und habe auch kein Interesse bekundet, selbst in dieser Sache etwas zu tun. Ich bin da als Veranstalter reingerutscht und mache das gerne, weil ich an diese Sache glaube. Ich bin gerne dabei, dieses Projekt mitzudenken.“

Der von Rangnick, Straka und auch von Konzertveranstalter Live Nation unterstützte Bau der Eventarena sieht im Groben vor, dass die Außenhülle des Happel-Stadions erhalten bleibt, aber innen neue Tribünen errichtet werden und das Spielfeld abgesenkt wird. Die neue Arena soll dann vor allem für Großveranstaltungen wie Konzerte, aber auch weiterhin für Länderspiele genützt werden.

Diese Pläne würden wohl hunderte Millionen Euro verschlingen. „Ganz ohne öffentliche Gelder wird das nicht gehen“, sagte Straka. Doch die Bereitschaft von Investoren, sich bei diesem Vorhaben zu engagieren, sei gegeben – was sie dafür retour bekommen könnten, sei eine Frage der Höhe des Engagements. „Es gibt eine einfache Regel: Wer zahlt, schafft an. Wenn jemand den Großteil bezahlt, müsste man die Interessen dieses privaten Investors berücksichtigen, das ist ein normaler Deal.“

Hacker-Sprecher verweist auf Partizipationsprozess

Ein Sprecher von Wiens Sportstadtrat Peter Hacker teilte der APA in dieser Angelegenheit mit, dass in der Frage zur Zukunft des Happel-Stadions derzeit ein Partizipationsprozess laufe. Zudem sei schon seit einem Jahr ein Verfahren der Architektenkammer anhängig, in dem es um die Ausschreibung der Modernisierungsmaßnahmen des Stadions gehe.

Hacker erhielt für die Revitalisierung der Prater-Arena die Zusage des Gemeinderats für eine Investition von 101 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon ist für eine Komplettüberdachung vorgesehen – ob sie auch wirklich kommt, ist allerdings offen, bis Jahresende sollte halbwegs Klarheit herrschen.

(APA) / Artikelbild: Imago