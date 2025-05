Herzog über Kärntner Klubs: „Situation genau konträr entwickelt“

Die beiden Kärntner Klubs spielen in der ADMIRAL Bundesliga Saisonen, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Während der WAC zwei Runden vor Liga-Schluss vom Titel träumen darf, steckt Austria Klagenfurt als Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf.

Sky-Experte Andreas Herzog sieht sowohl einen Titelgewinn des Wolfsberger AC, als auch einen Abstieg von Austria Klagenfurt in die ADMIRAL 2. Liga als absolut realistisch an. Im exklusiven Sky-Interview spricht der 56-Jährige über die aktuellen Situationen der beiden Kärntner Mannschaften.

Sky: Zu Beginn ganz allgemein: Wie siehst du die Entwicklung der Kärntner Vereine in dieser Saison?

Herzog: Bei den Kärntner Vereinen hat sich die Situation genau konträr entwickelt. Klagenfurt war bis jetzt immer die Überraschungsmannschaft des Jahres in den letzten drei Jahren. Die stehen jetzt eigentlich kurz vor dem Abstieg, da schaut es momentan richtig schlecht aus.

Und der WAC hat schon den Pokalsieg geholt, spielt um einen Meistertitel mit und ist natürlich jetzt die Sensation des Jahres.

„Traue den Wolfsbergern zu, den Titel zu holen“

Sky: Traust du dem WAC den Titelgewinn in der ADMIRAL Bundesliga zu?

Herzog: Es ist möglich, aber es wird verdammt schwer. Der WAC ist in den letzten Monaten die stabilste Mannschaft der Liga und darum traue ich ihnen den Titel absolut zu. Sie müssen die letzten zwei Spiele gewinnen. Auswärts in Graz dann das letzte Spiel zu gewinnen vor ausverkauftem Haus, das wird dann die ultimative Challenge.

Sie haben heuer schon viele enge Spiele gehabt, die sie gewonnen haben. Zum Beispiel das Cupfinale. Das haben sie alles geschafft und jetzt kommt dann wahrscheinlich der ultimative Showdown in der letzten Runde gegen Sturm Graz. Ehrlich gesagt, traue ich es den Wolfsbergern zu, den Titel zu holen. Aber ich favorisiere dennoch Sturm Graz.

Sky: Denkst du, der WAC wird mit einem Sieg gegen die Austria das Titelrennen offenhalten?

Herzog: Das kann ich mir vorstellen. Es wird zwar auch schwer, aber möglich ist es. Rapid hat jetzt ein Heimspiel gegen Sturm Graz. Da werden die Hütteldorfer die Stimmung vom Derbysieg mitnehmen müssen. Es könnte darauf hinauslaufen, dass es ein Endspiel um den Titel in Graz gibt. Auch wenn es für Rapid brutal schwer wird, weil Sturm jetzt auch wieder gefestigt ist.

Sky: Kann der WAC Sturm bei einem Titel-Showdown in Graz schlagen?

Herzog: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der WAC eigentlich der Angstgegner von Sturm bei Heimspielen ist. Diesmal geht es aber für beide Mannschaften um extrem viel. Sturm als regierender Meister, im Heimspiel – wenn sie nicht verlieren, sind sie Meister – ist für mich trotzdem der Favorit.

Diesmal kann man auch nicht sagen, der WAC hat nichts zu verlieren. Weil das ist wahrscheinlich das einzige Mal in der Geschichte, dass sie wirklich eine reelle Chance haben, Meister zu werden. Da hätten sie dann schon etwas zu verlieren. Das wird dann auch in den Köpfen der Spieler drinnen sein. Also das wäre dann schon ein Finale und Sturm ist dann doch um einiges besser als ein Hartberg im Cup-Finale. Da muss der WAC nochmal über sich hinauswachsen. Aber so, wie die Mannschaft die letzten Wochen und Monate bestritten hat, ist es ihnen allemal zuzutrauen.

Titel für WAC? „Wäre ähnlich wie damals Leicester City“

Sky: Welchen Stellenwert hätte ein Titelgewinn des Wolfsberger AC?

Herzog: Das wäre wahrscheinlich ähnlich, wie damals als Leicester City Meister in der Premier League geworden ist.

Aber es wäre für den Verein, auch für Präsident Riegler natürlich, der seit Jahren da so mit viel Herzblut, Leidenschaft und auch mit privaten Geldern investiert hat, das Non plus ultra. Und für Didi Kühbauer natürlich auch.

Eines ist fix. Wenn es gegen Sturm noch um die Meisterschaft geht, wird man eine WAC-Mannschaft sehen, die alles reinhaut. Dann wird nach dem Spiel nicht einmal ein Restfunke Kraft über sein, weil der Kühbauer sie so scharf machen wird, dass sie um jeden Zentimeter kämpfen. Also das wird für Sturm dann auch sehr schwer werden.

Sky: Wäre der WAC mit einem Double-Gewinn für dich endgültig einer der „großen Vereine“ im österreichischen Fußball?

Herzog: Naja, sportlich schon. Es ist halt immer das Drumherum. Vom Stadion bis zu den Fans, das ist halt immer noch ein bisschen ausbaufähig. Das ist aber das Einzige, was sie vielleicht noch unterscheidet von den Top-Vereinen in Österreich.

Sky: Wir haben vorher schon kurz über das andere Kärntner Team gesprochen, bei dem es im Moment ja so gar nicht läuft. Ist die Klagenfurter Austria in der aktuellen Form für dich Abstiegskandidat Nummer eins?

Herzog: Das ist schwierig zu sagen. Ich will sie jetzt nicht irgendwie abstempeln. Aber die Tendenz in den letzten Wochen ist total negativ, wenn man ehrlich ist. Das Heimspiel gegen Tirol nach Führung mit 1:4 verlieren ist schon ein arger Dämpfer. Man kann Carsten Jancker nur wünschen, dass er die letzten zwei Wochen alles richtig macht und die nötigen Punkte holt. Der Klassenerhalt ist möglich, keine Frage. Altach und der GAK hängen ja auch noch hinten mit drinnen. Aber es wird schwer für die Klagenfurter.

Herzog: „Kein Fußballboom in Klagenfurt entstanden“

Sky: War die Entlassung von Peter Pacult ein Fehler?

Herzog: Komisch war es zumindest. Ich meine, wenn da Investor kommt und dann sagt, ich nehme meinen Mann mit. Man weiß jetzt nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, oder wie lange das schon geplant war.

Peter Pacult hat drei Jahre lang einen tollen Job gemacht, wo er Klagenfurt unter die Top sechs geführt hat und es ist trotzdem nicht so ein Fussballboom entstanden in Klagenfurt. Das ist eigentlich für mich das Enttäuschendste.

Und jetzt, wenn es einmal nicht rennt, ist die Gefahr bei Klagenfurt, dass halt gleich wieder richtig eine am Deckel kriegen und dass sie schnell wieder weg sind von der größeren Fußball-Bühne in Österreich.

Sky: Sehen wir in dieser Woche eine Entscheidung im Abstiegskampf?

Herzog: Naja, also die letzte Runde kann nochmal richtig komisch werden. LASK und Hartberg werden nicht richtig aufmunitionieren, auch Wattens ist bereits gerettet. Da kannst du davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht mehr am Anschlag spielen.

Es könnte eine Vorentscheidung fallen. Ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Runden die schwächeren Mannschaften alle punkten und dann wird es für Klagenfurt nicht reichen. Sie dürfen in der kommenden Runde in Altach nicht verlieren.

