Herzog: „Rangnicks Mission in Österreich ist noch nicht vorbei“

Sky-Experte Andreas Herzog hat sich nach der Absage von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick an den FC Bayern erleichtert über dessen Entscheidung gezeigt. „Es ist für den ÖFB und auch für Ralf Rangnick eine gute Geschichte. So kurz vor der EM war das natürlich ein Unruhefaktor. Jetzt weiß jeder Bescheid, er kann sich in Ruhe auf die schwere Aufgabe bei der Europameisterschaft vorbereiten“, erklärte Herzog.

„Eine Doppelfunktion für den ÖFB mit dem Hauptaugenmerk auf die EM 2024 und für den FC Bayern den Kader zusammenzustellen, wäre sehr schwer gewesen. Und auch die österreichischen Fußballfans hätten das nicht gerne gesehen. Bei der Endrunde muss der volle Fokus auf die Nationalmannschaft gelegt sein und das hat Ralf Rangnick jetzt eindeutig bestätigt. Alle Fans in Österreich und auch die Spieler sind glücklich, jetzt können wir der EURO zuversichtlich entgegenblicken“, sagte der ÖFB-Rekordteamspieler.

„Ich glaube, dass er beim ÖFB einen ruhigeren Job hat als bei Bayern München. Man hat gesehen, was Thomas Tuchel alles mitgemacht hat“, sagte Herzog, der auch in Vereinspatron Uli Hoeneß ein mögliches Hindernis für das Rangnick-Engagement in München sah. Rangnick sei ein Typ, der viele Entscheidungen treffen und in alles involviert sein will. „Ich glaube nicht, dass sie ihm bei Bayern diese Zugeständnisse zu einhundert Prozent gemacht hätten“, so Herzog.

Erste WM-Teilnahme seit 1998 für Rangnick als Fernziel

Auch über die Europameisterschaft hinaus sieht Herzog den ÖFB-Teamchef als richtigen Mann, um das nächste große Ziel – die erste WM-Teilnahme seit 1998 – zu erreichen.

„Ich glaube, dass seine Mission in Österreich noch nicht vorbei ist. Er hat einen Vertrag bis zur WM 2026. Hoffen wir, dass wir dann bei der WM endlich wieder einmal dabei sind“, sagte Herzog.

Herzog zu Bayern-Problemen: „Das haben sie sich selber zuzuschreiben“

Bild: GEPA