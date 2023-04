Herzog zur Causa Mane: „Gibt bei Bayern Spieler, die sich mehr erlauben dürfen“

via

Sky Experte Andreas Herzog spricht nach dem 1:1-Unentschieden im Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City über den Vorfall nach dem Hinspiel zwischen Sadio Mane und Leroy Sane.

„Es ist schon so, dass sich bei Bayern, der eine oder andere Spieler mehr erlauben kann. So wie jetzt Thomas Müller. Da hat man gesprochen: ‚Warum spielt der nicht?‘ Er ist reingekommen und hat die letzten 25 Minuten einen Ball gestreift. Bei Mane hat man wieder gesagt: ‚Der ist auch noch nicht aufgefallen.‘ Er hat zumindest einen Elfmeter rausgeholt“, sagt Herzog und erklärt weiter: „Ich hätte heute von Beginn an Mane gebracht, weil der hätte sich heute zerrissen.“