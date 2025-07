„Heute ist mein Tag“: Hülkenberg sorgt für Sensation in Silverstone

Nico Hülkenberg ist in seinem 239. Grand Prix erstmals aufs Formel-1-Podest gefahren. Die erste Siegerehrung seiner langen Formel-1-Karriere kostete der Routinier nach der Sensation von Silverstone in vollen Zügen aus. 5593 Tage nach seinem Debüt in der Königsklasse hatte sich mit Platz drei ein Traum erfüllt. Sein 239. Grand Prix – er bleibt für immer unvergessen.

„Heute ist mein Tag“, sagte Hülkenberg, der Zeit brauchte, um das Geschehen beim „surrealen“ Großen Preis von Großbritannien zu verarbeiten: „Es hat dann doch einige Zeit gedauert. Ich bin sehr, sehr glücklich.“

Völlig unerwartet war der Emmericher im Regenchaos von Silverstone von Startplatz 19 nach vorn gespült worden. Eine kluge Reifenwahl begünstigte die Aufholjagd im unterlegenen Sauber, letztlich brillierte aber vor allem Hülkenberg, der in seiner Laufbahn zuvor drei Mal Vierter geworden war, selbst.

Hülkenberg erstmals am Podest

Teamchef Jonathan Wheatley bezeichnete das Ergebnis bei Sky als „überfälligstes Podium der Formel-1-Historie, Nico hat ein Meisterstück abgeliefert, eine unglaubliche Performance.“ Und diese hatte auch Symbolcharakter: Für Hülkenberg war es die vierte Punkte-Platzierung in Folge im Sauber, es geht bergauf für den Schweizer Rennstall, der im kommenden Jahr zum Audi-Werksteam wird.

Beim Erklingen der britischen Nationalhymne für Sieger Lando Norris (McLaren) ließ Hülkenberg bei der Siegerehrung den Blick schweifen – und ließ dabei womöglich seinen Werdegang Revue passieren. Im Jahr 2010 hatte er sein Formel-1-Debüt gefeiert, er hält den Rekord für die meisten Rennen ohne Podestplatzierung. In einem Spitzenauto saß Hülkenberg nie. Nun hatte das Warten ein Ende.

Der Sieg war nicht in Reichweite. Norris gewann sein Heimrennen vor seinem Teamrivalen Oscar Piastri, es war der zweite McLaren-Doppelsieg in Folge. Die beiden Teamkollegen trennen in der Fahrer-WM nun acht Punkte, Piastri führt die Wertung an.

Weltmeister Max Verstappen muss seine Hoffnungen auf die erfolgreiche Titelverteidigung derweil wohl endgültig begraben. Der Pole-Setter fiel im Red Bull nach einem Dreher auf rutschiger Strecke weit zurück und wurde Fünfter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste bei seinem Lieblingsrennen das Ende seiner Super-Serie hinnehmen: Der siebenmalige Champion, der seit 2014 beim Heimspiel stets auf dem Podest gestanden hatte, scheiterte bei der Jagd auf Hülkenberg und wurde im Ferrari Vierter. Auf ein Top-3-Ergebnis muss Hamilton nun seit 14 Grand Prix warten.

(SID)/Bild: GEPA