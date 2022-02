Heute live auf Sky: Das CL-Achtelfinal-Hinspiel FC Salzburg vs. FC Bayern München

via

Die UEFA Champions League am Mittwoch: Das Salzburger Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am heutigen Mittwoch mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2 (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass)

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Achtelfinales live

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Das UEFA Champions League Achtelfinale verspricht magische Fußballabende auf Sky Sport Austria. Mit Salzburg hält erstmals ein österreichisches Team in der K.o.-Phase der Champions League die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse inklusive der beiden österreichisch-deutschen Duelle Salzburg gegen Bayern live bei Sky Sport Austria.

Geballte Salzburg-Expertise beim österreichisch-deutschen Schlager: Oliver Glasner & Jesse Marsch beim Achtelfinal-Kracher Salzburg gegen FC Bayern

Fußball-Österreich blickt am Mittwoch gebannt nach Wals-Siezenheim: Die Salzburger betreten erstmals die große Bühne eines Champions-League-Achtelfinales und empfangen den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Die Münchner kommen mit Weltstürmer Robert Lewandowski nach Salzburg, müssen aber im Achtelfinal-Duell auf Star-Torhüter Manuel Neuer verzichten. Mit den Fans im Rücken will das Team von Matthias Jaissle für die große Überraschung sorgen und das nächste Ausrufezeichen in der Königsklasse setzen. Den Kracher gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:30 Uhr zum spannenden Fußballabend. Zum österreichisch-deutschen Duell haben sich die beiden Star-Gäste Oliver Glasner & Jesse Marsch angekündigt. Außerdem begleitet der ehemalige Salzburg-Torjäger und Sky Experte Marc Janko das Spiel als Co-Kommentator.

Im zweiten Match des Abends treffen zwei Fußballschwergewichte aufeinander: Der italienische Meister Inter Mailand empfängt Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Im Jahr 2008 standen sich die beiden Topteams zuletzt in einem Achtelfinale der Königklasse gegenüber. Tore von Steven Gerrard, Fernando Torres und Dirk Kuyt besiegelten damals das Aus für die Italiener. Das Duell der Traditionsklubs kann ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Klaus Schmidt liefert Einblicke in die taktischen Finessen von Europas Top-Teams

Taktik-Fans kommen bei „360° Schmidt“ voll auf ihre Kosten. Der langjährige Trainer Klaus Schmidt, der u.a. den SV Mattersburg, Altach und zuletzt den FC Flyeralarm Admira betreute, wird die entscheidenden taktischen Winkelzüge der Spitzenteams unter die Lupe nehmen.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

19:30 Uhr: FC Salzburg – FC Bayern München live auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: Inter Mailand – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Constanze Weiss

Star-Gäste: Oliver Glasner & Jesse Marsch

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Co-Kommentator: Marc Janko

Beitragsbild: Imago