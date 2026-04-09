Heute live auf Sky: ÖFB-Legionäre am UEFA Super Donnerstag im Einsatz
Am heutigen Donnerstag stehen die Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League sowie in der UEFA Conference League auf dem Plan. Dabei kämpfen einige ÖFB-Legionäre um gute Ausgangspositionen für die Rückspiele kommende Woche.
Der UEFA Super Donnerstag heute ab 18:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!
Der 1. FSV Mainz 05 mit den Österreichern Phillipp Mwene, Stefan Posch und Nikolas Veratschnig empfängt Racing Straßburg. Bei AEK Athen, die bereits um 18:45 Uhr bei Rayo Vallecano gefordert sind, steht der gebürtige Wiener Robert Ljubicic nicht im Conference-League-Kader.
In der Europa League trifft ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart mit seinen Freiburgern auf Celta Vigo. Ab 20:50 Uhr gibt es die fünf „späten“ Spiele in der Konferenz oder als Einzelspiele.
Der UEFA Super Donnerstag auf Sky
Ab 20:15 Uhr:
UEFA Super Donnerstag Konferenz (Sky Sport Austria 1)
SC Freiburg – Celta Vigo (Sky Sport Austria 2)
FC Porto – Nottingham Forest (Sky Sport Austria 3)
FC Bologna – Aston Villa (Sky Sport Austria 4)
FSV Mainz 05 – Racing Straßburg (Sky Sport Austria 5)
Schachtar Donezk – AZ Alkmaar ( Sky Sport Austria 6)
Bereits ab 18:30 Uhr:
Rayo Vallecano – AEK Athen (Sky Sport Austria 7)
Bild: Imago