Heute live auf Sky: ÖFB-Legionäre am UEFA Super Donnerstag im Einsatz

Am heutigen Donnerstag stehen die Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League sowie in der UEFA Conference League auf dem Plan. Dabei kämpfen einige ÖFB-Legionäre um gute Ausgangspositionen für die Rückspiele kommende Woche.

Der UEFA Super Donnerstag heute ab 18:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Der 1. FSV Mainz 05 mit den Österreichern Phillipp Mwene, Stefan Posch und Nikolas Veratschnig empfängt Racing Straßburg. Bei AEK Athen, die bereits um 18:45 Uhr bei Rayo Vallecano gefordert sind, steht der gebürtige Wiener Robert Ljubicic nicht im Conference-League-Kader.

In der Europa League trifft ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart mit seinen Freiburgern auf Celta Vigo. Ab 20:50 Uhr gibt es die fünf „späten“ Spiele in der Konferenz oder als Einzelspiele.

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky

Ab 20:15 Uhr:

UEFA Super Donnerstag Konferenz (Sky Sport Austria 1)

SC Freiburg – Celta Vigo (Sky Sport Austria 2)

FC Porto – Nottingham Forest (Sky Sport Austria 3)

FC Bologna – Aston Villa (Sky Sport Austria 4)

FSV Mainz 05 – Racing Straßburg (Sky Sport Austria 5)

Schachtar Donezk – AZ Alkmaar ( Sky Sport Austria 6)

Bereits ab 18:30 Uhr:

Rayo Vallecano – AEK Athen (Sky Sport Austria 7)

Bild: Imago