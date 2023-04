Heute live auf Sky: „Talk & Tore“ mit Thomas Reifeltshammer, Michael Novak & Donis Avdijaj

Am heutigen Montag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“, „Die Abstauber“ & „Alles Taktik“ beim Free-to-Air Montag auf Sky Sport Austria freuen.



Am Montag steht der Kampf gegen den Abstieg im Mittelpunkt von „Talk & Tore“, wenn Moderatorin Kimberly Budinsky den sportlichen Leiter der SV Ried Thomas Reifeltshammer, WAC-Spieler Michael Novak und TSV Hartberg-Spieler Donis Avdijaj im Studio begrüßt. In der Sendung wird über die Besonderheiten, die Herausforderungen und die Schwierigkeiten in den zehn Spielen in der Qualifikationsgruppe gesprochen. Weiters werden auch persönliche Aspekte der Gäste thematisiert.





„Talk & Tore“ wöchentlich frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Die spannende Fußballdebatte wird wöchentlich nach den Bundesliga-Wochenenden ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Die Zuseher:innen erwartet ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Wie der gesamte Bundesligamontag kann auch „Talk & Tore“ frei empfangbar verfolgt werden.Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.



„Talk & Tore“

Montag, 17. April 2023, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1



„Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das abwechslungsreiche Format am Free-to-Air Montag

Fußball-Fans kommen bei „Alles Taktik“ voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic moderiert um 19:00 Uhr das 30-minütige Format bei Sky Sport Austria. Gemeinsam mit einem Gast werden fußballerische Highlights des abgelaufenen Wochenendes analysiert und ein Ausblick auf anstehende Höhepunkte gegeben. In dem schnellen, abwechslungsreichen Format erwarten Sky Seher:innen zudem unterhaltsame Clips und Zuspieler.



Am Montag ist der Sky Experte Walter Kogler zu Gast bei „Alles Taktik“.



„Die Abstauber“ wirbeln die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2022/23 auf

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Der Doppelpass mit den Zuseher:innen vor dem Bildschirm ist weiterhin ein Wesenskern der kultigen Abstauber. Die Seher:innen können sich beispielsweise bei der Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen. Das Motto: Jeder kann Teil der Sendung werden!



Das Abstauber Line-Up am Montag:

Julia Haunschmid

Maximilian Ratzenböck

Benjamin Schacherl

Moderator Johannes Brandl begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher:innen.

