HEUTE Live bei Sky: Glasner mit Crystal Palace bei Manchester City

Manchester City gegen Crystal Palace am Samstag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Am darauffolgenden Mittwoch, 16. April, das Nachholspiel von Crystal Palace bei Newcastle United ab 20:20 Uhr auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Die weiteren Top-Partien am Wochenende bei Sky: Arsenal – Brentford am Samstag, Liverpool – West Ham und Newcastle United – Manchester United am Sonntag

Mit Sky X die Premier League live streamen!

Wien, 9. April 2025 – Gastspiel beim amtierenden Meister für Oliver Glasner. Der gebürtige Salzburger reist am kommenden Samstag mit Crystal Palace nach Manchester, wo er im Etihad Stadium auf Pep Guardiola und Manchester City trifft. Seit dem Erreichen des FA-Cup-Halbfinales sind die Eagles in der Liga ungeschlagen. Die Cityzens, bei denen Superstar Kevin De Bruyne vor kurzem seinen Abschied am Ende der Saison verkündet hat, sind ebenfalls seit drei Spieltagen ohne Niederlage. Kann Oliver Glasner den Höhenflug seines Teams fortführen oder behält Pep Guardiola die Oberhand?

Vier Tage später, am Mittwoch, den 16.4., werden Oliver Glasner und Crystal Palace von League-Cup-Gewinner Newcastle United empfangen.

In den weiteren Top-Partien am Wochenende sehen die Zuschauer:innen am Samstag u.a. das Match Arsenal – Brentford und am Sonntag die Spiele Liverpool – West Ham und Newcastle United – Manchester United.

Die Top-Partien der Premier League in den kommenden Tagen live bei Sky Sport:

Samstag, 12.4.:

13:20 Uhr: Manchester City – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Arsenal – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

Sonntag, 13.4.:

14:30 Uhr: FC Liverpool – West Ham United live auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: Newcastle United – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch, 16.4.:

20:20 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Artikelbild: Imago