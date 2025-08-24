Heute live: Der Bundesliga-Sonntag mit dem Debüt von Sky-Experte Peter Pacult

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Experten-Debüt von Peter Pacult live & exklusiv bei Sky – streame mit Sky X!

Am Sonntag reist der SK Rapid nach Kärnten zum WAC. Unter Peter Stöger sind die Wiener in der Liga noch ungeschlagen und stehen punktegleich mit Altach auf dem zweiten Tabellenplatz. Können die Hütteldorfer ihre Serie ausbauen oder gelingt es den Lavanttalern, sie zu bezwingen? Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Austria Wien auf den TSV Hartberg. Die Veilchen sind aktuell noch sieglos und stehen mit einem Punkt aus drei Spielen auf Platz zehn. Gegen das Team von Manfred Schmid soll nun der erste Sieg her – doch die Steirer haben etwas dagegen. Diese Partie können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Im dritten Sonntagsspiel begrüßt Tabellenführer Altach den GAK in Vorarlberg. Nach dem Unentschieden gegen Rapid steht das Team von Fabio Ingolitsch weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze und möchte diesen Platz verteidigen. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Peter Pacult mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Sonntags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sonntag, 17. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SCR Altach – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Pacult