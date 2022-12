Nach dem Boxing Day in der Premier League rollt auch am 27. Dezember in England der Ball. FC Chelsea gegen den AFC Bournemouth und Manchester United gegen Nottingham Forest lauten die Paarungen am Dienstagabend.

Dienstag, 27.12.

18:20 Uhr: FC Chelsea – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Manchester United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago