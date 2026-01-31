Hiemer bei Olympia-Generalprobe im Sprint Fünfte

Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat am Samstag im letzten Weltcupsprint vor den Olympischen Spielen Rang fünf erreicht.

Die Steirerin kam im spanischen Boí Taüll wie auch schon in Courchevel (6.) bis ins Finale, auf ihren ersten Podestplatz in der Olympiadisziplin fehlten ihr rund 13 Sekunden. Bei den Männern schied Paul Verbnjak im Viertelfinale aus und wurde 19. Am Sonntag im Mixed zählen Hiemer/Verbnjak zu den Podestplatzkandidaten.

„Das freut mich natürlich und ich bin sehr motiviert für das Mixed. Ich habe mich von Heat zu Heat steigern können, das hat mich sehr entspannt werden lassen“, sagte Hiemer. Die Siege im Sprint sicherten sich Topfavoritin Emily Harrop bzw. ihr französischer Landsmann Thibault Anselmet.

(APA) / Foto: IMAGO