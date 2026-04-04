Hiemer im letzten Weltcup-Sprint ihrer Laufbahn Siebente

Die mit Saisonende von der Weltcup-Bühne abtretende Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat im letzten Sprint ihrer Laufbahn das Finale knapp verpasst und Rang sieben belegt.

Für die ÖSV-Männer um Paul Verbnjak war am Samstag in Villars-sur-Ollon bereits im Viertelfinale Endstation. Der Kärntner sicherte sich mit Rang 17 aber die nötigen Punkte, um Rang zwei im Gesamtweltcup endgültig zu fixieren. Am Sonntag bestreitet er mit Hiemer die abschließende Mixed-Staffel.

(APA) / Artikelbild: GEPA