Hinteregger: “Pokalsieg ohne Fans wäre weniger wert”

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger steht mit Eintracht Frankfurt im Halbfinale des DFB Pokals. Das Auswärtsspiel bei Bayern München war für den 21. April angesetzt. Wann es letztendlich über die Bühnen gehe wird, ist bislang noch unklar.

Im Jahr 2018 gelang der Eintracht der letzte Titelgewinn. Im Poklafinale setzten sich die Hessen gegen die Bayern durch. Damals noch ohne Martin Hinteregger. Der Österreicher schwärmt dennoch vom damaligen Finale: “Ich habe mir gerade zuletzt noch mal das Pokal-Finale von 2018 angeschaut, das war der Hammer.”

Ein Sieg im Halbfinale trennt die Eintracht und Martin Hinteregger vom großen Finale in Berlin. “Es wäre sicher ein Riesenerfolg und auch ohne Fans super, einen Titel zu holen. Trotzdem wäre es niemals das gleiche Erlebnis. Er wäre irgendwie weniger wert. Man redet doch so viel über Emotionen, nicht über einen einzelnen gespielten Pass. Es würde sich ganz anders anfühlen”, sagte der Kärntner in der “Bild”.

Für eine Fortsetzung der Liga zeigt der Teamspieler Verständnis: “Wir wissen natürlich alle, dass es für die Vereine aus finanzieller Hinsicht wichtig wäre, die Saison zu Ende zu bringen und wir werden entsprechend das Beste daraus machen. Aber Fußball ohne Fans ist nicht dasselbe. Es ist sicher nicht das, was diesen Sport ausmacht.

Bild: Imago