Hinteregger über Profi-Comeback: „Lust hat mich wieder gepackt“

Martin Hinteregger ist endgültig in den Profi-Fußball zurückgekehrt. Diverse Zaungäste und Kamera-Teams standen parat, als der 32-Jährige am Dienstagvormittag seine erste Trainingseinheit bei Austria Klagenfurt absolvierte. Auf dem Platz agierte der ehemalige Teamverteidiger noch eher zurückhaltend, gesprächiger gab er sich beim anschließenden Medientermin. Hinteregger ortete noch ordentlich Aufholbedarf. Im Frühjahr will er in der ADMIRAL Bundesliga aber wieder voll dabei sein. „Ich habe gleich gemerkt, woran es hapert“, meinte der Kärntner nach dem Einstand in Waidmannsdorf. Tempo und Spritzigkeit nannte er. „Das Wichtigste ist, wettkampfmäßig wieder in die Spur zu kommen.“ Das Kennenlernen der neuen Teamkollegen steht sowohl am Rasen als auch in der Kabine einmal im Vordergrund. Bis Sommer 2026 hat Hinteregger bei den Klagenfurtern unterschrieben, ab 1. Jänner ist er wieder spielberechtigt. Transfer-Hammer perfekt: Hinteregger verstärkt Austria Klagenfurt „Mich hat wieder die Lust gepackt“, erklärt der Ex-ÖFB-Teamspieler zudem weiters im exklusiven Sky-Interview. Die Möglichkeit einer Rückkehr in den Profifußball sieht er für den Verein, aber auch für ihn selbst als „Win-Win-Situation an. Pacult: Hinteregger „hat nichts verlernt“ Peter Pacult war zuversichtlich, im neuen Jahr auf eine Verstärkung zählen zu können. „Martin hat nichts verlernt“, meinte der Austria-Trainer. Wann Hinteregger wieder der erwartete Rückhalt ist, sei noch schwer zu sagen. Eines ist laut Pacult jedoch klar: „Wer ihn kennt, der weiß: Wenn er sich was vornimmt, zieht er das auch durch.“

Hinteregger sieht „Win-Win-Situation“ bei Comeback

Hinteregger: „Bin mir der Erwartungshaltung bewusst“

Comeback in Bundesliga gegen Salzburg anvisiert Beim Gespräche mit dem Fußball-Nachwuchs habe er gemerkt, dass in Kärnten Vorbilder und Idole gesucht werden, meinte Hinteregger. Auch deshalb folgte der Schritt zur Austria. „Es ist für beide Seiten eine Win-win-Situation.“ Im Dezember will er den körperlichen Rückstand aufholen. „Ich werde alles tun, um im ersten Frühjahresspiel schon 100 Prozent fit zu sein.“ Dann geht es ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Red Bull Salzburg.

Hinteregger will Erfahrungen für „Karriere danach“ sammeln

Als „größte Challenge“ bezeichnete der in St. Veit wohnende Verteidiger die mit seinem Comeback verbundene Erwartungshaltung. Er stelle aber auch an sich hohe Erwartungen. Hinteregger gab sich in gewohnter Manier zuversichtlich. „Was ich mit 18 Jahren in Salzburg geschafft habe, traue ich mir mit 32 auch in Klagenfurt zu“, meinte er im Rückblick auf seinen Start im Profigeschäft. „Ich bin da wirklich positiv.“

Fitnesszustand ein Problem? Hinteregger: „Mache mir keine Sorgen“

Die Austria frohlockte jedenfalls nicht nur sportlich über einen Coup. Die Hinteregger-Trikots mit der Nummer 13 waren am Dienstag ein Renner. Vorsorglich wurde bereits eine Nachtschicht eingelegt, wie Geschäftsführer Peer Jaekel berichtete. „Es sind auch viele Bestellungen aus dem Raum Frankfurt eingegangen.“ Mit der Eintracht holte Hinteregger 2022 den Titel in der Europa League, sprach danach über Motivationsprobleme und zog einen – vorläufigen – Schlussstrich.

Hinteregger über „Medienrummel“ bei Klagenfurt

(APA).

Beitragsbild: GEPA.