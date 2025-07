Hinteregger verliert Führerschein nach Alkohol-Fahrt

Klagenfurt-Profi Martin Hinteregger muss nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss seinen Führerschein abgeben. Der Kärntner wurde laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ bereits Anfang Juni bei einer Routinekontrolle der Polizei angehalten und betrunken am Steuer erwischt.

Der 32-Jährige geriet demnach in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni im Bezirk Feldkirchen gegen 0.30 Uhr in eine Polizeikontrolle. Die Beamten nahmen bei Hinteregger laut dem Bericht Anzeichen einer Alkoholisierung wahr und führten darauf einen Vortest durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,3 Promille Alkohol im Blut an.

Hinteregger verweigerte Alkomatentest

Da die Vortests jedoch seit 2005 nicht eichfähig sind, sind mit einem positiven Vortest noch keine rechtlichen Konsequenzen verbunden. Daher bat die Polizei Hinteregger anschließend zum offiziellen Alkomatentest.

Diesen verweigerte der Klagenfurt-Kicker jedoch – mit direkten Folgen: Aufgrund der Verweigerung wurde automatisch eine Alkoholisierung von zumindest 1,6 Promille angenommen und der Lenker musste seinen Führerschein sofort abgeben.

Hinteregger droht nun eine Geldstrafe zwischen 1.600 und 5.900 Euro sowie mindestens sechs Monate Führerscheinentzug.

Bundesliga-Abstieg mit Klagenfurt

Der Verteidiger hat 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen und wurde mit Salzburg dreimal österreichischer Meister. Zuletzt stieg der 67-fache Nationalteamspieler mit Austria Klagenfurt aus der Bundesliga ab.

Hinteregger stand zuletzt auch wegen Körperverletzung vor Gericht. Der zunächst vertagte Prozess wird nach einer außergerichtlichen Einigung nicht fortgesetzt. Er soll als Trainer im Kärntner Unterhaus einen Fan zu Boden gestoßen haben. Im November 2024 kündigte er überraschend die Rückkehr in den Profifußball an, nachdem er zwei Jahre zuvor sein Karriereende bekanntgegeben hatte.

Bild: Imago