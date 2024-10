Historisch: Nur zwei Mal verlor Red Bull Salzburg so hoch

Der 6. Oktober 2024 wird für Red Bull Salzburg wohl in die Geschichte eingehen. Jedoch nicht aus einem positiven Grund: Erst zum zweiten Mal in der Red-Bull-Ära kassierten die Mozartstädter in einem Bundesliga-Spiel eine Niederlage mit fünf oder mehr Toren Unterschied. Das erste Mal liegt bereits über 16 Jahre zurück – das historische Heim-0:7 gegen den SK Rapid.

Für das Team von Trainer Pepijn Lijnders war es ein rabenschwarzer Tag. Malick Yalcouye leitete mit seinem Premierentreffer in der ADMIRAL Bundesliga den Kantersieg für Meister Sturm Graz ein (15.). Danach folgte ein Triple-Pack von Mika Biereth (30., 50., 62.), ehe Emanuel Aiwu für den Schlusspunkt sorgte (76.). Nur wenige Tage nach dem ebenfalls schwachen Heim-0:4 gegen Stade Brest in der Champions League hängen die Köpfe bei den Bullen tief. „Wir haben das Selbstvertrauen verloren, Instabilität ist dazu gekommen. Wir müssen in der letzten Linie besser verteidigen“, sagte ein verzeifelter Lijnders nach der historischen Niederlage. „Warum sind wir ein Schatten von uns selbst? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.“

VIDEO-Highlights: 5:0! Sturm mit deutlichem Heimsieg über Salzburg

Nur eine Pleite war höher: Rapid schreibt Fußballgeschichte

Nur ein weiteres Mal in der Red-Bull-Ära kassierten die Salzburger eine Niederlage mit fünf oder mehr Gegentoren Unterschied. Mit dem 7:0-Auswärtssieg in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim schrieb der SK Rapid am 23. März 2008 österreichische Fußballgeschichte.

Bereits nach elf Spielminuten lag Rapid in Salzburg bereis 3:0 voran. Erwin „Jimmy“ Hoffer (7.), Stefan Maierhofer (10.) und Ümit Korkmaz (12.) sorgten mit ihren Treffern bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Maierhofer legte mit seinem zweiten Tor nur kurz später nach (17.). Vor der Pause musste der damalige Salzburg-Keeper Timo Ochs sogar noch einmal den Ball aus dem Netz fischen – auch Hoffer legte mit einem weiteren Treffer nach (30.).

Nach der Pause dauerte es nur wenige Sekunden, ehe Rapid erneut jubeln durfte. Hoffer vollendete seinen Doppelpack in Minute 46. Den Schlusspunkt erzielte Kapitän Steffen Hofmann in der Schlussphase der zweiten Spielhälfte (90.). „Das war keine Niederlage, das war eine Katastrophe. In 40 Jahren meiner Profikarriere habe ich nie sieben Gegentore bekommen, weder als Spieler noch als Trainer. Wir haben von Rapid eine große Lektion erhalten“, sagte der damalige Salzburg-Coach Giovanni Trapattoni zur bis heute historisch wohl prägendsten Pleite der Salzburger Vereinsgeschichte.

VIDEO-Highlights: Rapid deklassiert Salzburg mit 7:0-Auswärtssieg



Auch Kapfenberg mit fünf Toren gegen Salzburg

Aber nicht nur Sturm und Rapid durften bisher in einem Ligaspiel über fünf (oder mehr) Tore gegen die Bullen jubeln. Auch dem SV Kapfenberg gelang dieses Kunststück in der Saison 2008/09. Am 22. November 2008 siegten die Steirer in der Red Bull Arena mit 5:2. Dominique Taboga (34.), Partick Osoinik (41.), Michael Liendl mit einem Elfmeter-Doppelpack (45., 71.) und Preston Zimmermann (74.) trafen für den damaligen Aufsteiger. Zwei Anschlusstreffer von Marc Janko (43., 78./Elfmeter) reichten nicht für eine Wende.

Heimpleite: Salzburg unterliegt Kapfenberg mit 2:5

