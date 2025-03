Historischer Meilenstein für den ÖFB: Mit FIFA-Schiedsrichter Sebastian Gishamer wird erstmals ein Österreicher ein K.o.-Spiel in der UEFA Conference League leiten.

Der 36-Jährige wird am Donnerstag das Spiel zwischen Djurgarden (Schweden) und Paphos (Zypern) pfeifen. Der Sieger der Begegnung könnte möglicher Gegner des SK Rapid im Viertelfinale der Conference League werden, sollten die Hütteldorfer gegen Borac Banja Luka aufsteigen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Gishamer hat im Jahr 2025 zwei internationale Einsätze in der Europa League absolviert. Auch in der ADMIRAL Bundesliga war er im Frühjahr als Schiedsrichter und VAR bereits fünf Mal im Einsatz. Unter anderem leitete der Salzburger am vergangenen Sonntag das Duell Hartberg gegen Rapid, das von Fan-Krawallen überschattet wurde.

Gishamer über aberkanntes Kara-Tor: „Müssen nach den Fakten handeln“

Neun weitere ÖFB-Referees im Einsatz

Neben Gishamer sind in den UEFA-Bewerben der laufenden Woche neun weitere ÖFB-Schiedsrichter im Einsatz. Stefan Meßnet fungiert bei der heutigen Champions-League-Partie zwischen OSC Lille und Borussia Dortmund als UEFA-Beobachter.

Ebenfalls als Beobachter im Einsatz sind die Tiroler Thomas Einwaller (FC Lugano vs. NK Celje/Conference League) und Konrad Plautz (Legia Warschau – Molde FK/Conference League). Gishamer wird in Stockholm zudem von einem ÖFB-Quintett um Roland Riedel (Schiedsrichter-Assistent), Santino Schreiner (Schiedsrichter-Assistent), Walter Altmann (Vierter Offizieller), Alan Kijas (VAR) und Manuel Schüttengruber (Assistant-VAR) unterstützt.

(ÖFB) / Bild: GEPA