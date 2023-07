Historische Daten und Fakten vor der 50. Bundesliga-Saison

Historische Daten, Fakten und Rekorde der österreichischen Fußball-Bundesliga, die am 28. Juli in die 50. Saison startet.

Anpfiff

Am 21. April 1974 wird mit 158 zu 38 Stimmen die Bundesliga mit zehn Mannschaften anstelle der Nationalliga ins Leben gerufen, inklusive einer nationalen zweiten Liga statt der Regionalligen als Unterbau. Der erste Spieltag der Bundesliga wird am 9. August 1974 ausgetragen. Ab 19.00 Uhr treffen Admira/Wacker – SC Eisenstadt (6:1) und Austria Salzburg – VÖEST Linz (0:0) aufeinander, eine halbe Stunde später steigen Sturm Graz – Wacker Innsbruck (1:0) und LASK – Rapid (2:1) ein. Der erste Torschütze der Liga ist Johannes Demantke, der die Admira in der 13. Minute in Führung schießt.

Rekordspiel

Gleich drei Rekorde werden am 22. Juni 1977 bei Rapid gegen den GAK in Hütteldorf aufgestellt. Der 11:1-Erfolg von Rapid ist die trefferreichste Partie und der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte. Mit sieben Toren stellt zudem Hans Krankl eine bis heute unangefochtene Bestmarke auf.

Aufstockung

Für die Saison 1982/83 wird die 1. Division von 10 auf 16 Mannschaften aufgestockt. Bald erkennt man eine negative Entwicklung mit großem sportlichem Gefälle und sinkenden Zuschauerzahlen, nach nur drei Jahren geht man daher von dem Modell wieder ab.

Verschmelzung

Statt zweier Sechzehner-Ligen (1. und 2. Division) wird ab 1985/86 im Herbst in zwei Zwölfer-Ligen gespielt, die nach dem Grunddurchgang im Frühjahr teilweise zusammengeführt wird. Im Frühjahr spielen je acht Clubs ein Meister-, Aufstiegs- und Abstiegs-Play-off.

Eigenständigkeit

Bei der Sitzung des Bundesvorstands des Österreichischen Fußball-Bundes am 18. Juni 1991 wird der Antrag auf Eigenständigkeit der Bundesliga angenommen. Die Profi-Liga wird als „zehnter Landesverband“ in den ÖFB integriert.

Thriller

Die spannendste Entscheidung um den Meistertitel gibt es in der Saison 1991/92, als vor der letzten Runde am 3. Juni 1992 noch drei Mannschaften Chancen auf den Titel haben und es zu einem echten Finale kommt. Salzburg führt mit zwei Punkten vor der Wiener Austria und dem FC Tirol (Zweipunkte-Regel). Die Austria besiegt Salzburg vor 40.000 Zuschauern im Praterstadion durch Tore von Andreas Ogris und Toni Pfeffer 2:1 und holt sich vor den punktegleichen Teams aus Salzburg und Innsbruck die Meisterschaft. Ähnliche Spannung bringt die Saison 2009/10, als Red Bull Salzburg mit einem Zähler Vorsprung auf Austria Wien und drei Punkten auf Rapid, das die beste Tordifferenz hat, in den letzten Spieltag geht. Salzburg setzt sich dank eines 2:0 in Graz gegen Sturm durch.

Renaissance

Mit der Saison 1993/94 erfolgt die Rückkehr zum ursprünglichen Zehnerliga-Format, das 25 Jahre lang hält.

Bosman

Im Zuge des Bosman-Urteils beschließt der Bundesliga-Vorstand am 14. Mai 1996 die Abschaffung der Ausländer-Klausel. Demnach dürfen seit der Saison 1996/97 uneingeschränkt Ausländer, auch aus Nicht-EU-Staaten, eingesetzt werden. Bis dahin gibt es maximal drei Arbeitsbewilligungen für Nicht-EU-Spieler. Zudem wird das Transfersystem freigegeben, seither dürfen Spieler nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei den Verein wechseln.

Reform

Mit der jüngsten Ligareform wird 2018/19 auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Seither werden nach einem Grunddurchgang die Punkte halbiert und die Liga in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt.

VAR

Mit der Saison 2021/22 hält der Video Assistant Referee (VAR) Einzug in die Liga. Der VAR soll die Schiedsrichter bei strittigen Szenen unterstützen und Fehlentscheidungen minimieren, ist aber auch nicht fehlerfrei und führt regelmäßig zu emotionalen Diskussionen.

Meisterclub

Seit Beginn der Bundesliga gibt es nur sechs verschiedene Meister: 17 x Salzburg (Austria bzw. Red Bull), 14 x Austria Wien, 7 x Rapid und Wacker Innsbruck/FC Tirol, 3 x Sturm Graz, 1 x GAK.

Meisterspieler

Andreas Ulmer ist unangefochten. Der 37-jährige Oberösterreicher ist offiziell 14-facher Meister. Zwischen 2009 und 2023 hat der Außenverteidiger mit Red Bull Salzburg 13 Mal triumphiert, in der Saison 2005/06 gehörte er der Meistermannschaft von Austria Wien an, kam aber zu keinem Einsatz.

Meistertrainer

Als Trainer hat Otto Baric am öftesten eine Mannschaft zum Titel geführt. Der 2020 verstorbene Kroate wurde fünfmal Meister – dreimal mit Rapid (1982/83, 1986/87, 1987/88) und zweimal mit Austria Salzburg (1993/94, 1994/95). Vier Bundesliga-Meisterschaften, jeweils mit Austria Wien, gewann Hermann Stessl (1977/78, 1978/79, 1985/86, 1992/93).

Dauerbrenner Vereine

Mit Austria Wien, Rapid Wien und Sturm Graz haben nur drei Vereine durchgehend in der Bundesliga gespielt. Insgesamt 39 Vereine waren in den 49 Saisonen dabei.

Dauerbrenner Spieler

Heribert Weber ist mit 573 Spielen Rekordhalter vor Michael Baur (566), Wolfgang Knaller (518), Leo Lainer und Dieter Ramusch (je 514) sowie Joachim Standfest (508). Unter den aktiven Spielern ist Salzburgs Andreas Ulmer (407/34.) vor Christopher Wernitznig (359/61.) die Nummer eins.

Rekordtorschütze I

Hans Krankl mit 270 Toren vor Ivica Vastic und Peter Pacult (je 187) sowie Christian Mayrleb (186). Unter den in der Bundesliga Aktiven führt Jakob Jantscher mit 65 Treffern vor Guido Burgstaller (50) die Rangliste an.

Rekordtorschütze II

Auch Hans Krankl: Mit 41 Treffern 1977/78 hat die Rapid-Ikone die meisten Tore in einer Saison erzielt. Am nächsten kamen ihm Toni Polster (1886/87) und Marc Janko (2008/09) mit jeweils 39 Saisontreffern.

Punktehamster

Rapid hat mit 2.422 die meisten Punkte geholt, vor der Austria (2.413), Salzburg (2.216) und Sturm (2.118). Ohne Punkteabzüge liegt allerdings die Austria (3.000) vor Rapid (2.944).

Referee

Die meisten Spiele gepfiffen hat Fritz Stuchlik (240), der in der kommenden Saison wohl vom noch aktiven Harald Lechner (231) als Rekord-Schiedsrichter abgelöst werden wird. Auf Platz drei liegt Konrad Plautz (230).

Fans

Die zwei Saisonen rund um die Heim-EM 2008 waren die bestbesuchten der Bundesliga-Geschichte. 2007/08 kamen 1.671.157 Zuschauer in die Stadien (Durchschnitt: 9.284), in der folgenden Saison 1.624.269 (9.024) Fans. Abgesehen von der Corona-Zeit die wenigsten Zuschauer wurden in der Saison 1993/94 mit 745.300 (4.141) verbucht. Den geringsten Durchschnitt gab es 1984/85 mit 3.520.

(APA)/Bild: GEPA