via

via Sky Sport Austria

Der österreichische Motorrad-Hersteller KTM hat am Sonntag in Brünn seinen historisch ersten Rennsieg in der WM-Königsdisziplin MotoGP gefeiert.

Der Südafrikaner Brad Binder setzte sich beim Grand Prix von Tschechien im gesamt vierten vollen KTM-Jahr in dieser Kategorie vor dem italienischen Yamaha-Pilot Franco Morbidelli durch, Dritter wurde der französische Pole-Setter Johann Zarco auf Ducati.

(APA)

Bild: Getty