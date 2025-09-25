Historischer Treffer! Altmeister Giroud lässt Lille spät jubeln

Altmeister Olivier Giroud hat OSC Lille zum Auftaktsieg in der Ligaphase der Europa League verholfen.

Beim 2:1-Heimsieg gegen Brann Bergen traf der 38-Jährige kurz nach seiner Einwechslung mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:1-Siegtreffer (80.).

Im Alter von 38 Jahren und 360 Tagen stieg Giroud zugleich zum ältesten Spieler auf, der in der Europa League als Einwechselspieler ein Tor erzielt hat.

Zuvor war Lille durch Igamane in Führung gegangen (54.), Magnusson konnte wenig später für die Norweger ausgleichen (59.).

FCSB mit Auftaktsieg

Im zweiten frühen EL-Spiel am Donnerstag setzte sich FCSB gegen die Go Ahead Eagles mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer für die Rumänen erzielte David Miculescu bereits nach 13 Minuten.

