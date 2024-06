Historisches Comeback! Oilers erzwingen Stanley-Cup-Showdown

Nach einem historischen Comeback kommt es im Stanley-Cup-Finale zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers zum Showdown in Florida.

In der Nacht zum Samstag gewann Edmonton im Play-off-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL Spiel sechs mit 5:1 und holte damit als drittes Team in der NHL-Geschichte einen 0:3-Rückstand in der Serie auf. Damit fällt in der Nacht auf Dienstag MESZ in Florida die Entscheidung.

Oilers-Star Draisaitl: „Unglaubliche Geschichte“

„Das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Aber am Ende des Tages geht es darum, den Titel zu holen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns diese Chance ermöglicht haben“, sagte Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl. Wenn es klappt, würde erstmals seit 1993 wieder ein Team aus Kanada den Stanley Cup gewinnen.

„Wir haben in diesem Jahr immer eine Siegesserie hingelegt, wenn es nötig war. Wir glauben an uns. Und dieser unerschütterliche Glaube wächst immer mehr“, sagte Edmonton-Stürmer Connor Brown. In der NHL gab es solch ein Comeback-Wunder zuletzt 1942 mit dem anschließenden Titelgewinn der Toronto Maple Leafs.

Oilers mit starkem Beginn

Die Oilers dominierten Spiel sechs von Beginn an und verzeichneten im ersten Drittel ein Schussverhältnis von 11:2. Einer dieser Schüsse fand seinen Weg ins gegnerische Tor: Nach starkem Pass von Draisaitl (21. Assist in Playoff) erzielte Warren Foegele das 1:0 (7.). Für die Vorentscheidung sorgte Zach Hyman kurz vor der zweiten Pause mit dem 3:0 (39.). Im dritten Drittel ergab sich ein ähnliches Bild wie im zweiten: Florida lief an, Edmonton verteidigte stark und konnte sich auf Torwart Stuart Skinner verlassen. Nur einmal musste dieser hinter sich fassen, als Aleksander Barkov zum 1:3-Anschluss traf (42.).

Drei Minuten vor Ende nahmen die Panthers Torwart Sergej Brobovsky vom Eis. Das nutzten die Oilers aus und stellten durch Ryan McLeod (57.) und Darnell Nurse (57.) innerhalb von zwölf Sekunden den Endstand her – im Rogers Place in Edmonton wurde gefeiert. Die Oilers gewannen 1990 ihren fünften und bisher letzten Stanley Cup, für Florida wäre es der erste Erfolg überhaupt.

(APA)/Bild: Imago