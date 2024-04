Historisches Debakel für Ajax bei Feyenoord

Der krisengeplagte niederländische Fußball-Club Ajax Amsterdam hat am Sonntag ein Debakel bei Feyenoord Rotterdam erlebt.

Der Rekordchampion ging beim amtierenden Meister, dem Abwehrchef Gernot Trauner verletzungsbedingt fehlte, mit 0:6 (0:3) unter und rutschte auf den sechsten Tabellenplatz ab. „Geschichte“, schrieb Rotterdam, Tabellenzweiter der Eredivisie, auf X. Für Ajax war es die heftigste Niederlage im sogenannten De Klassieker.

Igor Paixao (34./66.), Yankuba Minteh (35./56.), Dávid Hancko (45.+2) und Quinten Timber (62.) machten das halbe Dutzend für Feyenoord, das in der Liga neun Zähler hinter PSV Eindhoven auf Rang zwei liegt, voll. Für Amsterdam war es die zweite bittere Pleite gegen Feyenoord in dieser Saison, denn bereits das skandalöse Hinspiel ging mit 0:4 verloren. Im vergangenen September war die Partie in Amsterdam aufgrund von Krawallen durch Ajax-Fans abgebrochen worden, obwohl Gästefans gar nicht erst zugelassen worden waren. Das Spiel wurde einige Tage später ohne Zuschauer fortgeführt.

Ajax hatte sich nach einem desaströsen Saisonstart im vergangenen Oktober von Coach Maurice Steijn getrennt. Interimstrainer John van’t Schip, der Ajax wieder nach oben führte, hatte unlängst sein Aus nach der Saison angekündigt. Nach der Partie am Sonntag meinte er: „Wir waren an allen Fronten inferior.“

