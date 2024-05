HLA: Hard geht in Finalserie in Führung

Der HC Hard hat das erste Finalspiel in der Handball Liga Austria mit Heimvorteil für sich entschieden.

Die Vorarlberger besiegten am Dienstag den HC Linz mit 32:26 (16:13) und fahren mit einer 1:0-Führung in der „best of three“-Serie zu Spiel zwei am Freitag (20:30 Uhr) nach Linz.

Im Duell der beiden siebenfachen Meister ging Hard in der Anfangsphase dank vier Toren in Serie mit 6:3 in Führung und gab diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Mit einem starken Constantin Möstl im Tor zogen sie in der ersten Halbzeit auf bis zu fünf Tore davon und gingen mit plus drei in die Pause.

Hard gewohnt heimstark

Zu Beginn der zweiten Hälfte erspielten sich die „roten Teufel vom Bodensee“ sogar einen sechs Tore-Vorsprung, aber die Gäste kämpften sich zurück und standen in der 46. Minute nur noch bei minus zwei. Mehr ließen die Harder aber nicht zu, bauten im Finish den Vorsprung wieder aus und sind in der eigenen Halle in dieser Saison damit weiter ungeschlagen.

Der Vizemeister aus Linz steht im Heimspiel am Freitag schon unter Druck, um die Chance auf den ersten Meistertitel seit 28 Jahren zu wahren.

(APA) / Bild: GEPA