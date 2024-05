Der UHK Krems hat in der „best of three“-Halbfinalserie der HLA-Meisterliga gegen den HC Hard auf 1:1 gestellt.

Vor heimischem Publikum setzte sich der Meister von 2022 am Dienstag knapp mit 31:30 (16:13) durch. Mit Ausnahme der Startphase lagen die Gäste stets zurück, im Finish bot sich jedoch mehrmals bei Gleichstand die Chance auf eine Wende, die nicht gelang. Spiel drei geht am Freitag in Hard über die Bühne.

(APA) / Bild: GEPA