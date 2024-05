HLA: Vorjahresfinalist Linz will ersten Titel seit 1996

Nach dem 46. Meistertitel für Hypo Niederösterreich bei den Frauen ermitteln ab Dienstag die Männer ihren Handball-Champion.

In der „best of three“-Serie der HLA empfängt zunächst der HC Hard den HC Linz, am kommenden Freitag könnte dann in Linz schon der Meister feststehen. Ein etwaiges Entscheidungsspiel gibt es am 5. Juni. Linz hofft auf den ersten Titel seit 1996, Hard war zuletzt 2021 ganz oben.

Vorjahresfinalist Linz startet etwas ausgeruhter in die Finalserie, haben die Oberösterreicher im Halbfinale gegen die Fivers Margareten doch nur zwei Spiele benötigt. Hard hingegen setzte sich erst am vergangenen Freitag im Entscheidungsspiel gegen Krems mit 2:1 in der Serie durch.

Für die Grunddurchgangssieger aus Vorarlberg, die zuletzt vor drei Jahren heimischer Champion geworden sind, geht es um den insgesamt achten Titel der Vereinsgeschichte. Die „roten Teufel vom Bodensee“ können mit dem Heimpublikum im Rücken jedenfalls für eine gute Ausgangslage sorgen. „Jetzt stehen wir da, wo wir hinwollten und haben uns das Finale auch verdient“, meinte Links-Außen Luca Raschle nach dem Endspieleinzug. „An den Kleinigkeiten werden wir noch etwas drehen“, sagte er, doch mit der Stimmung in der Halle sowie dem Kampf und Einsatz könne man zufrieden sein.

Linz will offene Rechnungen begleichen

Die Linzer hoffen im zweiten Finale in Folge auf den ersten Titel seit 28 Jahren. Dabei waren sie im Grunddurchgang nur Achter gewesen. Mit Hard haben die Oberösterreicher sogar zwei Rechnungen offen, denn im Cup-Achtelfinale verloren die Linzer in der Verlängerung ebenso wie zu Saisonbeginn im Supercup.

Elias Derdak und Co. gaben sich kämpferisch. „Wir werden topfit ins Finale starten und nehmen die Leidenschaft aus den letzten Spielen mit.“ Moritz Bachmann erinnerte an Verletzungsprobleme im Frühjahr in der Mannschaft. „Aber jetzt, wo es zählt, sind wir wieder da. Größter Vorteil ist sicherlich, dass wir uns das dritte Spiel erspart haben“, glaubt der Rückraum-Spieler.

