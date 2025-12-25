Ho Ho Haaland! So feiern die Sportstars Weihnachten

Zahlreiche prominente Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland feierten am 24. Dezember das Weihnachtsfest. Mehrere Fußballstars nutzten Instagram, um festliche Grüße mit ihren Fans zu teilen.

So präsentierten sich etwa Manchester-City-Stürmer Erling Haaland und Ex-United-Verteidiger Patrice Evra als Weihnachtsmann verkleidet, während Inter-Miami-Eigentümer David Beckham Einblicke beim Schmücken des Christbaums gab. Zlatan Ibrahimović feierte zusammen mit seinem ehemaligen PSG-Teamkollegen Marco Verratti.

Ex-Sturm-Kicker Mika Biereth genoss seine Weihnachten in Schweden gemeinsam mit Bayern-Offensivspieler Jamal Musiala.

Die Weihnachtsgrüße der Sportstars

Erling Haaland

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Patrice Evra

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

David Beckham

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Cristiano Ronaldo

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Marco Verratti & Zlatan Ibrahimovic

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Neymar Jr.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Vinicius Jr.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Jamal Musiala & Mika Biereth