Ho Ho Haaland! So feiern die Sportstars Weihnachten
Zahlreiche prominente Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland feierten am 24. Dezember das Weihnachtsfest. Mehrere Fußballstars nutzten Instagram, um festliche Grüße mit ihren Fans zu teilen.
So präsentierten sich etwa Manchester-City-Stürmer Erling Haaland und Ex-United-Verteidiger Patrice Evra als Weihnachtsmann verkleidet, während Inter-Miami-Eigentümer David Beckham Einblicke beim Schmücken des Christbaums gab. Zlatan Ibrahimović feierte zusammen mit seinem ehemaligen PSG-Teamkollegen Marco Verratti.
Ex-Sturm-Kicker Mika Biereth genoss seine Weihnachten in Schweden gemeinsam mit Bayern-Offensivspieler Jamal Musiala.