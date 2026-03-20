Action-Star Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte den Tod, der nach einem Krankenhausaufenthalt auf Hawaii eintrat.

Norris wurde seit den späten 1960er-Jahren durch zahlreiche Actionfilme bekannt. Kultstatus erreichte er durch seinen Kampf mit Bruce Lee im Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ (1972). Auch mit der Serie „Walker, Texas Ranger“ (1993–2001) wurde er zur TV-Ikone und später durch Internetmemes zur Kultfigur.

Karate-Pionier

Vor bzw. neben seiner Schauspielkarriere war Norris ein hochdekorierter Kampfsportler. Er war Meister im Tang Soo Do und Taekwondo (8. Dan) und der erste westliche Träger dieses Ranges im Taekwondo. 1967 wurde er Karate-Mittelgewichtsweltmeister und vom Magazin Black Belt als „Fighter of the Year“ ausgezeichnet, 1968 gewann er zudem die World Professional Karate Championship.

Seinen letzten Auftritt hatte er 2024 im Film „Agent Recon“.

(Red.) / Bild: Imago