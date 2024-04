Alle Spiele der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Auftakt des 27. Spieltages zwischen Sturm Graz und Rapid am Freitag live & exklusiv bei Sky

Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger zum Freitagsspiel

Austria Wien gegen WSG Tirol am Samstag ab 16:15 Uhr live & exklusiv bei Sky

Ebenfalls am Samstag ab 16:15 Uhr WAC – Austria Lustenau und Altach – Blau-Weiß Linz

Am Sonntag ab 13:45 Uhr LASK – TSV Hartberg und ab 16:30 Uhr Salzburg– Austria Klagenfurt live bei Sky

Die weiteren Sky Experten am Wochenende: Marko Stankovic am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Streame die ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder auf spannende Duelle freuen. Das Rennen um die Meisterschaft ist in vollem Gange und am Freitag könnte Sturm mit einem Punktgewinn gegen Rapid vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Der Serienmeister aus Salzburg hat am Sonntag die Möglichkeit, gegen Austria Klagenfurt nachzulegen.

Die Chance auf die Tabellenführung für Sturm gegen Rapid am Freitag live & exklusiv bei Sky

Zum Auftakt der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Sturm Graz den SK Rapid. Die Grazer konnten im Kampf um die Meisterschaft in der Vorwoche auf den Serienmeister aus Salzburg aufschließen und sind nun punktegleich mit dem Tabellenführer. Am Freitag möchte man im Titelrennen vorlegen und den Druck auf die Salzburger weiter erhöhen. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Qualifikationsgruppe der Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag trifft Austria Wien auf WSG Tirol. Beide Mannschaften sind in der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagen und möchten dies auch an diesem Wochenende beibehalten. Das Duell der beiden formstarken Teams ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt der WAC den Tabellenletzten Austria Lustenau. Nach dem verlorenen Vorarlberg-Derby brauchen die Lustenauer dringend Punkte im Abstiegskampf, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, während die Wolfsberger seit bereits sechs Spielen auf einen Sieg warten. Die Partie ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Vorarlberg trifft zudem Altach auf Blau-Weiß Linz. Ab 16:15 Uhr können Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Alle Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Salzburg mit neuem Trainer in der Meistergruppe am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag empfängt der LASK der in der Meistergruppe den TSV Hartberg. Thomas Darazs feierte bei seinem Trainer-Debüt für die Linzer mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen Salzburg einen Traum-Einstand. Wie sich die Linzer gegen Hartberg schlagen, ist ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Anschließend trifft Tabellenführer Salzburg auf Austria Klagenfurt. Der Serienmeister trennte sich zum Wochenbeginn von Trainer Gerhard Struber und wird nun interimistisch von Onur Cinel, dem bisherigen Liefering-Coach, betreut. Ob der neue Trainer die Formkrise der Salzburger beenden kann, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Freitag, 19. April 2024

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Peter Stöger

Samstag, 20. April 2024

16:15 Uhr

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 21. April 2024

13:45 Uhr

LASK – TSV Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria mit dem Sky X-Traumpass streamen!

Bild: GEPA