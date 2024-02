Hockey: ÖHV-Frauen jubeln über Siege beim Auftakt der Hallen-EM

Die österreichischen Hockey-Frauen haben bei der Hallen-EM in Berlin zum Auftakt zwei Siege eingefahren. Das ÖHV-Team setzte sich am Donnerstagvormittag zunächst gegen Italien klar mit 4:0 (3:0) durch, am Abend folgte ein umkämpftes 3:2 (1:0) gegen die Schweiz. Johanna Czech und Daria Buchta verbuchten am ersten Tag jeweils zwei Treffer. Die von Coach Sven Lindemann betreuten Vizeweltmeisterinnen sind damit vorläufig Tabellenführerinnen in Gruppe B.

Am Freitag (17.15) geht es gegen die Ukraine weiter, am Samstag (9.00/alle live ORF Sport +) wartet Polen zum Abschluss der Gruppenphase. Für die rot-weiß-roten Frauen geht es unter anderem um das WM-Ticket für 2025, wofür zumindest EM-Rang sechs erforderlich ist.

Head Coach Sven Lindemann über den Turnierauftakt und die Gruppen bei der EM:

„Wir zielen darauf ab, mit einem Sieg gegen Italien stark ins Turnier zu starten. Zunächst wird eine kontrollierte Defensivarbeit entscheidend sein, gefolgt von koordinierten Angriffen, um Tore zuerzielen, in Führung zu gehen und das Spiel sicher zu gestalten. Unsere Gruppe stellt eine beachtliche Herausforderung dar. Die Ukraine hat in den letzten Jahren auf Turnieren sehr eingespielt gewirkt, da sie schon lange mit vielen der gleichen Spielerinnen zusammenspielen, was in der Halle natürlich ein großer Vorteil ist. Italien ist schwer einzuschätzen. Die Schweiz betrachte ich als starkes, aber schlagbares Team auf Augenhöhe. In der anderen Gruppe ist Deutschland wahrscheinlich der Favorit,

alles andere würde mich überraschen. Auch Tschechien könnte eine Rolle spielen, aber wir wissen, dass sie schlagbar sind. Für uns ist das jedoch nebensächlich; wir konzentrieren uns auf unsere Leistung und streben den Einzug ins Halbfinale an.“

Gruppenspiele der Red Foxes:

08.02.2024 11:15 Uhr Österreich – Italien 4:0

08.02.2024 17:15 Uhr Österreich – Schweiz 3:2

09.02.2024 17:15 Uhr Österreich – Ukraine

10.02.2024 09:00 Uhr Österreich – Polen

