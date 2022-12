Hockey: ÖHV-Männer besiegen bei EM auch Tschechien

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer bleibt bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg weiter makellos. Nach zwei Siegen am Vortag fuhr die favorisierte ÖHV-Mannschaft am Freitag einen 4:2-(3:1)-Erfolg gegen Tschechien ein. Der Weltmeister und Vize-Europameister führt in der Tabelle mit dem Punktemaximum von neun Zählern vor Titelverteidiger Deutschland (7) und den Niederlanden (6). Auf diese beiden Teams trifft Rot-weiß-rot am Samstag im Kampf um den Finaleinzug.

Mann des Spiels war einmal mehr Michael Körper, der drei Tore gegen Tschechien erzielte. Er hält nun bei zehn Treffern in drei Partien.

Österreichs Hockey-Frauen haben unterdessen bei der EM in Hamburg nach einem unglücklichen Verlauf den erhofften Sieg gegen die Ukraine verpasst. Bis zur letzten Minute führte die Truppe von Trainerin Corinna Zerbs mit 2:1, ehe eine Strafecke den Gegnerinnen noch den Ausgleich brachte. Am Nachmittag (17.00 Uhr) trafen die ÖHV-Frauen noch auf die Türkei, das als „Endspiel“ um das kleine Finale bezeichnet wurde. Anders gesagt benötigt Österreich noch zwei Siege für Bronze.

(APA) / Bild: Imago