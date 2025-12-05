Höchster Saisonsieg! Admira schlägt Kapfenberg klar

Die Admira und der FAC haben im Rennen um die Top-Ränge in der ADMIRAL 2. Liga Heimsiege angeschrieben.

Die Südstädter siegten am Freitagabend gegen den Kapfenberger SV bei ihrem höchsten Saisonsieg deutlich 6:1 (3:0), die Floridsdorfer gewannen gegen Hertha Wels 3:1 (2:0). Die Admira übernahm damit zumindest für kurze Zeit die Tabellenspitze. Rapid II feierte mit einem 3:1 (2:0) gegen Schwarz-Weiß Bregenz ebenfalls einen Erfolg vor heimischer Kulisse.

Die Admira benötigte 23 Minuten, nach dem verdienten 1:0 durch einen Volley-Abschluss von Josef Weberbauer waren die Schleusen aber geöffnet. Alexander Schmidt (28.) war nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz zur Stelle, Turgay Gemicibasi (31.) legte aus dem Hinterhalt zum Pausenstand nach. Nach Seitenwechsel ging es in der Tonart weiter. Marco Schabauer (48.) und Matteo Meisl (53.) nach einem Eckball und Marco Wagner (84.) bauten die Führung auf 6:0 aus.

Schwere Verletzung bei Kapfenberg-Youngster

Als die Partie beinahe abgepfiffen war, folgte für Kapfenberg noch ein mehr als bitterer Abschluss. Noah Knabl traf zwar in der 92. Minute zum 1:6, Admira-Keeper Jörg Siebenhandl traf den 17-Jährigen beim Abwehrversuch aber voll am Bein. Knabl wurde am Rasen behandelt und nach mehreren Minuten abtransportiert, eine schwere Verletzung ist zu befürchten.

Der FAC ging ebenfalls bereits in der ersten halben Stunde durch Lukas Gabbichler (18.) und Mirnes Becirovic (28.) 2:0 in Führung. Sebastian Malinowski verkürzte für die Gäste aus Wels keine Minute nach Start der zweiten Halbzeit, Evan Aisowieren stellte nach einer Stunde den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her.

(APA)/Bild: GEPA