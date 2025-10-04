Hörl und Eder holen ÖM-Titel von der Großschanze

Die Skispringer Jan Hörl und Lisa Eder haben am Samstag den Staatsmeistertitel von der Großschanze gewonnen.

Lokalmatador Hörl siegte beim Mattenspringen in Bischofshofen vor Routinier Manuel Fettner (-7,4 Punkte) und Jonas Schuster. Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig wurde Vierter, Stefan Kraft Neunter. Bei den Frauen sprang Eder mit einem großen Vorsprung von 42,9 Punkten auf Chiara Kreuzer zum Sieg, Dritte wurde Hannah Wiegele.

Hörl holte sich mit verkürztem Anlauf seinen ersten Titel bei österreichischen Meisterschaften. „Die Form stimmt definitiv, ich fühle mich sehr gut“, sagte der Gesamtweltcup-Zweite zufrieden. Schuster, der die Tageshöchstweite aufgestellt hatte, stürzte im zweiten Durchgang und gab deshalb den Titel aus der Hand. Eder freute sich über eine Motivationsspritze für den Winter. „Die Sprünge haben noch Potenzial nach oben, aber es gibt Selbstvertrauen“, sagte die Salzburgerin.

(APA) / Bild: Imago