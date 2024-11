Hoffenheim gibt Diagnose bei Grillitsch bekannt

Der deutsche Bundesligist TSG Hoffenheim muss bis auf Weiteres ohne ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch auskommen.

Grillitsch laboriert an einer Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk, die er sich im Vorfeld der Partie gegen RB Leipzig (4:3) zugezogen hat.

Ilzer dementiert Grillitsch-Suspendierung

Am Sonntagabend äußerte sich Ilzer bei „Talk und Tore“ ausführlich über die Personalie Florian Grillitsch. Der Hoffenheim-Trainer hat Medienberichten widersprochen, wonach es zu einer Suspendierung von Grillitsch bei der TSG Hoffenheim gekommen sei.

Das sei „überhaupt nicht der Fall“, betonte der neue Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten. Der 29-Jährige hätte am Samstag beim 4:3 gegen Leipzig zum Kader gehört, die nun feststehende Innenbandverletzung verhinderte einen Einsatz.

Suspendierung? Ilzer äußert sich zu Causa Grillitsch

„Wir wollen ehrlich zu den Spielern sein und haben offene Gespräche geführt, auch mit ihm“, erklärt Ilzer weiters über Gerüchte einer Suspendierung: „Er wird Teil des Kaders sein, aber es gibt Details, die muss man nicht öffentlich diskutieren. Es ist klar, welche Anforderungen wir sehen wollen – so haben wir das besprochen.“ Die Kaderplanung wurde demnach gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Andreas Schicker aber schon konkret thematisiert. Grillitsch könnte damit noch weitere Chancen bekommen, um sich bei der TSG zu beweisen.

Wann Grillitsch wieder einsatzfähig sein werden, ist aktuell allerdings unklar.

Hoffenheim in der Europa League im Einsatz

Hoffenheim absolviert vor der Winterpause noch sieben Spiele. Vier in der Bundesliga, zwei in der Europa League und das DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Wolfsburg.

Am Donnerstag (um 21.00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) tritt die TSG in Portugal bei Sporting Braga an.

(SID/Red.)

Bild: Imago