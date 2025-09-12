Hoffnung für nicht nominierte Spieler: UEFA führt neue Regel ein

Salih Özcan von Borussia Dortmund, Jonas Hofmann von Bayer 04 Leverkusen, Mathys Tel von Tottenham Hotspur, Federico Chiesa vom FC Liverpool, Gabriel Jesus vom FC Arsenal und Facundo Buonanotte vom FC Chelsea. Sie alle fehlten den von ihren Vereinen gemeldeten Kadern für die Champions League.

Besonders das Fehlen von für Tel im Spurs-Aufgebot hatte für Aufsehen gesorgt, aber nun darf der ehemalige Stürmer des FC Bayern – genau wie andere Nichtnominierte – doch wieder auf Spiele in der Königsklasse hoffen.

UEFA will Spieler vor zusätzlicher Belastung schützen

Wie der europäische Fußballverband am Donnerstagabend bekanntgab, dürfen Vereine einen „vorübergehenden“ Ersatzspieler einsetzen, wenn einer ihrer Feldspieler eine „langfristige Verletzung oder Krankheit“ erleidet.

In einer Erklärung der UEFA heißt es: „Der Grund für diese Anpassung ist sicherzustellen, dass die Kaderlisten nicht unfair reduziert werden und die Spieler vor zusätzlicher Belastung geschützt sind.“

Regel gilt bis zum sechsten Spieltag

Die Entscheidung wurde am Donnerstag bei einer UEFA-Sitzung in der albanischen Hauptstadt Tirana getroffen.

Die Regel gilt bis zum sechsten Spieltag im Dezember (18.12.), an dem die Gruppenphase der Conference League endet.

(skysport.de) Foto: Imago