Mit dem TSV Hartberg und der WSG Tirol stehen sich im dritten Samstag-Spiel zwei mögliche Kontrahenten um einen Platz in der Meistergruppe gegenüber.

Als Tabellensechster sitzt Hartberg aktuell auf dem „Schleudersitz“ der Meistergruppen-Anwärter. Wohlwissend, dass das Rennen um die begehrten Plätze in den fünf Runden im Frühjahr ein „Gemetzel“, wie laut TSV-Webseite, wird, könnten sich die Oststeirer mit einem Erfolg einen zwei Punkte dahinter lauernden Konkurrenten auf Distanz halten.

„Dieses Spiel ist richtungsweisend, auf jeden Fall sehr wichtig im Hinblick auf die Tabelle. Ich mag solche Spiele, wenn es um so viel geht“, sagte Trainer Manfred Schmid, der nach seiner Sperre in die Coachingzone zurückkehrt. „Ich möchte, dass wir ihnen von Beginn an zeigen, dass es schwer wird, hier etwas zu holen.“ Anstelle des gesperrten Tom Hülsmann wird Ammar Helac das TSV-Tor hüten.

„Richtungsweisende“ Partie in der Oststeiermark

Die Tiroler stellen sich auf Schwerarbeit ein. „Hartberg ist irgendwie eine Besonderheit mit ihrer Spielweise in der Liga. Sehr kompakt, mit 5-3-2 teilweise am eigenen Dreißiger mit zehn Mann verteidigend. Diesen Block gilt es zu knacken“, erklärte Philipp Semlic vor dem Duell mit seinem Ex-Verein. Nach Sensationssiegen in Salzburg und Graz erlitten die Wattener zuletzt gegen Altach (0:3) einen Dämpfer.

Semlics Augenmerk gilt auch deswegen einer „sauberen Restverteidigung“, denn Hartbergs Konter können wehtun. Mit den Stürmern Elias Havel und Marco Hoffmann verfüge der TSV über riesige Qualitäten im Umschaltspiel, betonte Semlic. „Mit ihrem Speed und Tiefgang wird es eine hohe Herausforderung. Es wird sehr viel um Konzentration, Wachheit, Schärfe und gutes Gegenpressing gehen.“

