Nach schwerem Trainingssturz: Holdener verschiebt Comeback

Wendy Holdener kehrt erst im nächsten Winter in den alpinen Ski-Weltcup zurück.

Die 30-jährige Schweizerin beendet ihre Saison nach der im Dezember erlittenen Sprunggelenkverletzung vorzeitig, wie am Dienstag bekannt wurde. Ursprünglich hatte Holdener geplant, ihr Comeback am kommenden Wochenende in Aare zu geben.

Persönliche und sportliche Rückschläge

Bei ihrer Entscheid hätten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt, sagte Cheftrainer Beat Tschuor dem SRF. Einerseits die schwierige private Situation – ihr Bruder verstarb im Februar an Krebs. Andererseits der Heilungsverlauf, der noch nicht ganz so weit fortgeschritten sei.

Holdener hatte sich im Dezember während des Trainings in Pozza di Fassa im Trentino eine Fraktur am linken Sprunggelenk zugezogen und musste operiert werden.

(APA)/Bild: GEPA