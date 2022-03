Hollywood-Star will Rooney-Klub Derby County kaufen

Schauspieler George Clooney will angeblich den englischen Championship-Klub Derby County, wo Ex-Fußballstar Wayne Rooney Trainier ist, kaufen. Das berichtet die „Sun“.

Der 60-jährige Hollywood-Star soll ein Konsortium anführen, das den kriselnden Verein kauft. Clooney soll sich für den Klub interessieren, seit ihm der von dort stammende Schauspieler Jack O’Connell vorgestellt wurde.

Derby County ist seit einem Jahr insolvent und sucht dringend einen Käufer. Dem Klub wurden in dieser Saison bereits 21 Punkte wegen der Insolvenz und finanzieller Verstöße in der Vergangenheit abgezogen. Das Team von Coach Rooney liegt deshalb mit 25 Punkten am Tabellenende der Championship. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz bei noch sieben ausstehenden Partien. Der Abstieg in die dritte Liga ist wohl kaum noch abzuwenden.

Bild: Imago