Hollywood trifft Fußball! Ryan Reynolds und Rob Mac kommentieren Wrexham gegen Swansea live auf Sky

Die prominenten Wrexham-Eigentümer Ryan Reynolds und Rob Mac liefern an der Seite von David Prutton von Sky Sports exklusive Live-Kommentare beim Spiel der EFL Championship

„Live from Wrexham with Rob & Ryan” an diesem Freitag, 13. März ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Premier League

Eine Premiere der besonderen Art: Die beiden prominenten Eigentümer des Wrexham AFC, Ryan Reynolds und Rob Mac, werden das Spiel der EFL Championship zwischen ihrem Wrexham AFC und Swansea City live kommentieren. An ihrer Seite wird David Prutton von Sky Sports durch die Übertragung führen. Umgesetzt wird die Produktion exklusiv von Sky Sports in Großbritannien.

Auf Sky Sport kommen aber auch alle Fans in Österreich in den Genuss dieser besonderen Aktion. Ab 20:00 Uhr wird die Live-Übertragung “Live from Wrexham with Rob & Ryan” im Original auf Sky Sport Premier League zu sehen sein. Nach der einstündigen Vorberichterstattung ist um 21:00 Uhr Anstoß.

Vor etwas mehr als fünf Jahren hatten Ryan Reynolds und Rob Mac als Eigentümer die Geschicke des Wrexham AFC übernommen. Über die Doku Serie „Welcome to Wrexham“ wurde das Projekt der beiden weit über die Grenzen des britischen Fußballs hinaus bekannt. Nach drei Aufstiegen in Folge kämpft das Team nun um die Chance auf den erneuten Aufstieg – dieses Mal in die Premier League.

Seit Beginn dieser Saison berichtet Sky Sport neben der Premier League auch regelmäßig live aus der EFL Championship und anderen Ligen des Unterbaus des englischen Fußballs. Ob Rob & und Ryan ihr Projekt mit dem Aufstieg in die Premier League krönen können, können Fans auf Sky Sport auch in den kommenden Wochen live erleben, unter anderem mit allen Spielen der Aufstiegs-Playoffs im Mai.

Bild: Imago