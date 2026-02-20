Hollywoodreifer Sieg: Golden Girl Liu auf dem Thron

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu schrieb ihr schönstes Märchen selbst. „Ich bin eine Geschichten-Erzählerin“, sagte die 20-Jährige. Liu verwandelte die Eisfläche in ihre Bühne und belohnte sich für ihren Mut zum Comeback nach ihrem Rücktritt mit Gold.

Doch die Medaille war dem US-Star gar nicht so wichtig. „Ich hoffe, dass die Leute nicht nur die Schlagzeile lesen: Oh, sie hat Gold gewonnen“, sagte Liu, die bei ihrem Coup modisch passend als Golden Girl auftrat.

In ihrem auffallenden und rebellisch wirkenden Outfit mit einem glitzernden, goldfarbenen Kleid mit Pailletten, ihrem markanten Piercing im Mund und platingoldenen Strähnen in ihrem dunkelbraunen Haar verzückte Liu die Eiskunstlaufwelt. „Ich brauchte das hier nicht“, sagte sie über die Goldmedaille um ihren Hals und fügte an: „Aber was ich brauchte, war die Bühne – und die habe ich bekommen.“ Ihre unbeschwerte Art sei ihr wichtiger als die Ergebnisse, betonte Liu.

Vielmehr geht es der Tochter eines chinesischen Vaters, der als Aktivist angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der chinesischen Protestbewegung auf dem Tian’anmen-Platz in Peking am 4. Juni 1989 in die USA geflüchtet war, um ihre Lebensgeschichte. Und die ist tatsächlich besonders. Arthur Liu bringt seine in Kalifornien gebürtige Tochter mit fünf Jahren zum Eiskunstlaufen. Schnell wird klar, dass Alysa talentiert ist. Schon im Alter von 13 Jahren holt Liu den ersten nationalen Titel im Erwachsenenbereich. Als erste amerikanische Frau in der Geschichte des Sports zeigt sie zudem den vierfachen Lutz.

Zwischenzeitliches Karriereende mit 16

In der Saison 2021/22 startet sie auch international durch: Sechste bei den Olympischen Spielen in Peking, Dritte bei der Weltmeisterschaft in Montpellier. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis sie den Eiskunstlauf-Thron erklimmt. Doch dann: ein abruptes und vollkommen überraschendes Karriereende im Alter von 16 Jahren. Über die Gründe hielt sie sich bedeckt, auch in den Stunden nach ihrem größten sportlichen Erfolg.

„Ich hoffe, die Leute nehmen sich die Zeit, meine Geschichte zu lesen, auch wenn sie noch nicht vollständig veröffentlicht ist. Eines Tages wird sie es sein“, kündigte Liu fast schon geheimnisvoll an. Die Rückkehr auf die Eisfläche – dieses Mal ohne ihren Vater Arthur – bereut sie nicht: „Oh mein Gott. Es war einfach genau richtig.“ Mit einer nahezu perfekten Kür zur Musik „MacArthur Park Suite“ von Donna Summer verbesserte sich Liu vom dritten Rang nach dem Kurzprogramm auf den ersten Platz und überholte die beiden Japanerinnen Kaori Sakamoto und Ami Nakai.

Lius Trainer Phillip DiGuglielmo ist sich zu „100 Prozent“ sicher, dass Liu nicht bei diesen Winterspielen gewesen wäre, wenn sie nicht zwischenzeitlich zurückgetreten wäre. „Ich denke, sie weiß, wer sie ist, was sie in dieser Welt wertschätzt – ihre Familie, ihre Freunde, das Eiskunstlaufen“, sagte DiGuglielmo und fügte hinzu: „Diese Pause hat ihrem Körper und ihrem Geist geholfen.“

(APA) Foto: Imago