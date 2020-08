Holzhauser schießt Beerschot beim FC Brügge zum Sieg

via

via Sky Sport Austria

Weiteres Erfolgserlebnis für Raphael Holzhauser in Belgien! Der Österreicher schießt Beerschot mit einem Treffer in der 29. Minute zu einem 1:0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den FC Brügge. Der Aufsteiger führt damit nach drei Spieltagen die Tabelle der Jupiler pro league mit dem Punktemaximum an.

Es ist bereits das dritte Saisontor des ehemaligen Austria-Spielers. Vor einer Woche traf Holzhauser beim 3:1-Heimsieg gegen Zulte Waregem doppelt. Außerdem konnte der 27-Jährige in den ersten beiden Saisonspielen jeweils ein Tor vorbereiten. Somit hält Holzhauser nach drei Spieltagen bei fünf Scorerpunkten.

