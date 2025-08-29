Horner ein Thema bei Alpine? Das sagt Briatore

Flavio Briatore hat einen baldigen Wechsel von Christian Horner zum Formel-1-Rennstall Alpine ausgeschlossen.

Der Italiener erklärte am Freitag am Rande des Trainings in Zandvoort, dass er dies nicht in Betracht ziehe. „Im Moment ist er für Alpine kein Thema“, sagte Briatore. Der Brite Horner, der gute Kontakte zu Alpines De-facto-Boss Briatore hat, war im Juli als Teamchef von Red Bull Racing entlassen worden.

Gerüchte gibt es auch, dass sich Horner mit Briatore und dem ehemaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone zusammentun könnte, um Anteile an Alpine zu erwerben. Mercedes-CEO Toto Wolff sagte, er würde das begrüßen. „Das wäre eine spannende Geschichte und würde für viel Aufsehen in der Formel 1 sorgen“, meinte der Wiener. „Wenn es ein so spannendes Projekt gäbe, bei dem diese drei Männer zusammenkommen würden, die ganze Mafia wiedervereint, dann wäre das eine gute Sache.“

(APA)/Bild: Imago