Horner spricht über Verstappen-Gerüchte – Wolff reagiert

Die Zukunft von Max Verstappen bestimmt derzeit die Schlagzeilen in der Formel 1. Bleibt er über die Saison hinaus bei Red Bull? Wechselt er zu Mercedes? Es ranken sich Gerüchte um den Weltmeister.

Besonders die jüngsten Aussagen von George Russell ließen die Gerüchteküche rund um Max Verstappen und Mercedes erneut brodeln.

„Es ist also nur normal, dass Gespräche mit Leuten wie Verstappen laufen“, erklärte Russell jüngst am Mikrofon bei Sky UK, als er auf seine Zukunft und die bislang ausgebliebene Vertragsverlängerung bei Mercedes angesprochen wurde.

Spekulationen um Zukunft

Und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff ließ am Freitag im Rahmen der ersten Trainingssessions in Spielberg gegenüber Sky Sport Raum für Spekulationen: „Natürlich müssen wir überlegen, was passiert.“ Für 2026 hat Wolff bislang noch keinen Fahrer bestätigt. Einen „Flirt“ mit Verstappen würde es in diesem Sinne nicht geben, allerdings könne man „Gespräche führen“.

Damit werden die Gerüchte rund um den Weltmeister und Mercedes weiter angeheizt. Bereits in den vergangenen Monaten waren Wolff und Jos Verstappen (der Vater von Max, Anm. d. Red.) immer wieder mal zusammen gesehen worden.

Horner schiebt Verstappen-Gerüchten Riegel vor

Nach dem Spielberg-Qualifying schaltete sich auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner in die Verstappen-Gerüchte ein und schob diesen am Sky UK Mikrofon einen Riegel vor: „Da ist viel Rauschen im Wald. Wir haben einen Vertrag mit Max bis 2028. Alles andere ist absolute Spekulation. Darauf geben wir im Moment nicht so viel.“

Und weiter: „George ist vielleicht frustriert, dass der Vertrag mit ihm noch nicht unterschrieben ist. Aber das ist eine Sache zwischen ihm und seinem Team. Die Situation mit Max bei uns ist klar. Wir wissen genau, wo wir stehen, und das weiß Max genauso. Alles andere ist Gerüchteküche.“

Wolff reagiert auf Horner-Aussagen

Sky Sport sprach Wolff umgehend auf die Horner-Aussagen an. Seine Reaktion: „Er (Christian Horner, Anm. d. Red.) kennt natürlich den Vertrag und weiß das sicher ganz genau. Aber es geht ja nicht nur um das ganz Kurzfristige, es geht auch langfristig.“

Damit öffnet sich die Tür nun für weitere Spekulationen. Geht es Wolff beim Werben um Verstappen gar nicht um das kommende Jahr 2026, sondern womöglich eher um eine Zusammenarbeit ab 2029, wenn Verstappens Vertrag bei Red Bull abgelaufen ist? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?

Fragen über Fragen, die die Formel-1-Welt sicherlich auch noch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten beschäftigen werden.

(Udo Hutflötz/skysport.de) / Bild: Imago